Polská FTA stanice TVS mění frekvenci
Polský volně ( FTA) vysílaný program TVS se stěhuje na nové vysílací parametry. Změna transpondéru souvisí s optimalizací satelitní kapacity operátora pay-tv CANAL+ Polska, který poskytuje satelitní služby této stanici.
Stěhování na nové parametry probíhá přesně po roce od poslední změny frekvence.
Z důvodu hladkého přechodu na nové vysílací parametry byla zajištěna krátká souběžná distribuce na starých a nových vysílacích parametrech. Během tohoto období tak diváci mohou stanici sledovat ze dvou různých frekvencí.
TVS vysílá i nadále volně v SD rozlišení (720x576) v kodeku MPEG-4 (H.264) se zvukem ve formátu MPEG.
Stanice TVS začala vysílat 29. března 2008. Sídlo stanice se nachází v Katovicích. Stanice je dostupná pro všechny satelitní diváky, kteří jsou v dosahu pokrytí signálem družice Hot Bird a také přes místní kabelové operátory a lokálně přes DVB-T2.
nové technické parametry - TVS:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,487 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
bývalé technické parametry - TVS (vysílání zde bude ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA