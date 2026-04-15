Kanály M4 a M5 z nové frekvence freeSATu

Dva programy maďarské veřejnoprávní televize MTVA jsou dostupné zákazníkům satelitní televize freeSAT z nových vysílacích frekvencí. Nové parametry se týkají sportovní M4 a programu M5.
Obě stanice v MPEG-4/SD rozlišení se objevily v DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 12,149 GHz s vertikální polarizací. Programy jsou kryptovány běžnými CA systémy operátora - tedy Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02) a Nagra MA (CAID 1815, 181D).
Kanál M5 byl doposud divákům poskytován na kmitočtu 11,919 GHz, kde patrně brzy skončí. Program M4 v SD byl doposud zákazníkům nabízen z frekvence 12,187 GHz z kapacity operátora One Hungary. Staré distribuce byly v MPEG-2/SD, nové jsou v MPEG-4/SD.
technické parametry - M4, M5:
• Thor 6 (0,8°W), freq. 12,149 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK