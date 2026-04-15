Středa, 15. dubna 2026, svátek má Anastázie

Kanály M4 a M5 z nové frekvence freeSATu

Dva programy maďarské veřejnoprávní televize MTVA jsou dostupné zákazníkům satelitní televize freeSAT z nových vysílacích frekvencí. Nové parametry se týkají sportovní M4 a programu M5.

Obě stanice v MPEG-4/SD rozlišení se objevily v DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 12,149 GHz s vertikální polarizací. Programy jsou kryptovány běžnými CA systémy operátora - tedy Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02) a Nagra MA (CAID 1815, 181D).

Kanál M5 byl doposud divákům poskytován na kmitočtu 11,919 GHz, kde patrně brzy skončí. Program M4 v SD byl doposud zákazníkům nabízen z frekvence 12,187 GHz z kapacity operátora One Hungary. Staré distribuce byly v MPEG-2/SD, nové jsou v MPEG-4/SD.

technické parametry - M4, M5:

Thor 6 (0,8°W), freq. 12,149 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
První rok Oneplay
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky

TV program

kanál CT1 20:10 Magnesia Litera 2026
20:15 Vyprávěj
21:05 13. komnata Josefa Klímy
kanál CT2 20:00 Modrá krev
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (8/12)
21:30 Hazard v kapse
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (7)
22:15 Survivor Česko & Slovensko V (23)
23:35 Kriminálka Vegas II (14)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (93)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (8)
21:25 Lajna 2 (7,8)
22:25 Šimon a Matouš
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Nimes
22:05 Candice Renoirová: Cukríky alebo život
23:40 Doktorka Alexandra, Astrid a Raphaëlle: Oko za oko
kanál DVOJKA 20:10 Stavba roka
21:50 Do kríža
22:45 Švédi z osady
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf III.
23:40 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Klapzubova jedenáctka (11)
20:55 Klapzubova jedenáctka (12)
21:30 Klapzubova jedenáctka (13/13)

