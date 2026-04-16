Čtvrtek, 16. dubna 2026, svátek má Irena

Česká komedie Něco za něco přichází na Oneplay

Ve čtvrtek 16. dubna se diváci na Oneplay dočkají premiéry úspěšné české komedie Něco za něco. Anna Polívková a Martin Pechlát v ní ztvárňují manželský pár, který čelí zásadní životní zkoušce. Nabídnout partnerce ledvinu může zachránit zdraví, ale zároveň ohrozit vztah, přátelství i důvěru mezi nejbližšími.

Komediální snímek režiséra Matěje Pichlera, který s nadhledem otevírá téma oběti, partnerských kompromisů a hranic lásky. V hlavních rolích se představují Anna Polívková a Martin Pechlát jako manželé Kateřina a Daniel. Jejich život se nečekaně obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že Kateřině selhávají ledviny a jediným dlouhodobým řešením je transplantace. Daniel se tak ocitá před rozhodnutím, které může zachránit zdraví jeho ženy, ale zároveň zásadně proměnit jejich vztah.

▲ Česká komedie Něco za něco (foto: TV Nova/Oneplay)

To, co začíná jako běžný víkend na chatě s přáteli, se postupně promění v otevřenou debatu o lásce, odvaze i sobectví. Daniel a Kateřina vyrážejí na tradiční pobyt s přáteli Erikem a Dianou, které ztvárňují Jaromír Nosek a Barbora Seidlová. Tajemství o nutnosti transplantace se však brzy dostane na povrch a rozpoutá sérii nečekaných reakcí. Zatímco Daniel váhá, zda se stát dárcem, Erik se nabídne okamžitě.

Mně se moc líbí, že jde o chytrou komedii, ve které si každý najde to své. Spousta lidí si podobnou situací prošla a každý ji prožívá jinak, i proto na film reagují diváci velmi osobně. Často od žen slýchám nádherné ohlasy, protože v příběhu poznávají kus vlastního života. Otevíráme témata, která mohou působit těžce a tíživě, ale zároveň ukazujeme, že i z nich si umíme udělat legraci. Tak k životu přistupuji i já, věci odlehčuji, i když to moje manželka ne vždy ocení. Přirozeně mě to vedlo i k tomuto filmu, který se snaží nabídnout každému divákovi jeho vlastní úhel pohledu,“ popisuje režisér Matěj Pichler.

Něco za něco je komedií, která ukazuje, že v partnerských vztazích často nejde jen o správné rozhodnutí, ale i o jeho následky. Jedna otázka, zda darovat ledvinu, postupně rozkolísá jistoty všech zúčastněných a odhalí, že každý má o oběti i lásce jinou představu.

zdroj: Nova

