Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Pátek, 17. dubna 2026, svátek má Rudolf

Česká televize uvede film Marka Epsteina a Jiřího Stracha Lajf

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká televize uvede v neděli 26. dubna ve 20:10 na ČT1 nový televizní film Lajf režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina. Tragikomedie, která rozesměje i zabolí, přináší silný příběh o životě, smrti a naději - a to v neobvyklém prostředí jedoucího auta, kde se odehrává většina děje.

Pět lidí, jedna cesta, jedno rozhodnutí. „Vyprávíme hořko-veselo-cynicko-nadějný film o partě pěti lidí, kteří se neznají a spojuje je jediné - nikdo z nich nemá odvahu odejít ze světa sám. Mají jediný společný cíl a možná o to větší tajemství. Najdou se někde na internetu a jedou spolu na poslední cestu, přičemž se poznávají. Mluví spolu o důvodech, které je k tomu dovedly, odhalují svoje charaktery, které jsou někdy kruté, někdy něžné, někdy cynicky veselé, někdy rasistické. Je to taková všehochuť. Film vznikl podle scénáře Marka Epsteina, který, a to je důležité podotknout, ho napsal podle své stejnojmenné divadelní hry Lajf,“ vysvětluje režisér Jiří Strach.

Film Lajf (foto: Ivo Dvořák, Česká televize)
▲ Film Lajf (foto: Ivo Dvořák, Česká televize)

Scenárista Marek Epstein doplňuje: „Debata nad smyslem života není nic nového. Bude to vždycky základní filozofická, ale zároveň velmi materiální a fyzická otázka, kterou každý z nás někdy převalí v hlavě. My jsme chtěli ukázat, jak rozmanitý vztah lidé k životu, a tedy i ke smrti mohou mít a jaké paradoxy takové pohledy můžou vyvolat, když je namačkáte do malého prostoru. Pevně věřím, že Lajf je životaschopný film o smrti.“

Každá z postav má ve filmu rovnocenný prostor a společně vytvářejí intenzivní herecký koncert, který stojí na přesném komorním herectví. Specifikem filmu je jeho forma - velká část děje se odehrává uvnitř jedoucího auta, které se tak stává šestým hrdinou příběhu. Natáčení proto vyžadovalo speciální technické řešení i mimořádné herecké nasazení.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Pracovní nabídky




Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+

Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Rvačka v Panamě
21:40 Temná tvář Brooklynu
00:00 Údolí králů
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (5)
21:10 Sex O´Clock II (6)
22:10 Bitevní loď
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Malý unavený Joe
22:35 Doupě
00:30 Profesionálové 4 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (6, 7)
22:00 Tajemné doteky (6)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:45 Cestou necestou
22:20 Brutálna Nikita
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sisi IV (4/6)
21:40 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (11, 12)
23:00 Partička
00:15 Horná Dolná XI. (9)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Smrt talentovaného ševce
22:05 Medicopter 117 (54)
23:05 Medicopter 117 (55)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook