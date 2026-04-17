Česká televize uvede film Marka Epsteina a Jiřího Stracha Lajf
Česká televize uvede v neděli 26. dubna ve 20:10 na ČT1 nový televizní film Lajf režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina. Tragikomedie, která rozesměje i zabolí, přináší silný příběh o životě, smrti a naději - a to v neobvyklém prostředí jedoucího auta, kde se odehrává většina děje.
Pět lidí, jedna cesta, jedno rozhodnutí. „
Vyprávíme hořko-veselo-cynicko-nadějný film o partě pěti lidí, kteří se neznají a spojuje je jediné - nikdo z nich nemá odvahu odejít ze světa sám. Mají jediný společný cíl a možná o to větší tajemství. Najdou se někde na internetu a jedou spolu na poslední cestu, přičemž se poznávají. Mluví spolu o důvodech, které je k tomu dovedly, odhalují svoje charaktery, které jsou někdy kruté, někdy něžné, někdy cynicky veselé, někdy rasistické. Je to taková všehochuť. Film vznikl podle scénáře Marka Epsteina, který, a to je důležité podotknout, ho napsal podle své stejnojmenné divadelní hry Lajf,“ vysvětluje režisér Jiří Strach.
Scenárista Marek Epstein doplňuje: „
Debata nad smyslem života není nic nového. Bude to vždycky základní filozofická, ale zároveň velmi materiální a fyzická otázka, kterou každý z nás někdy převalí v hlavě. My jsme chtěli ukázat, jak rozmanitý vztah lidé k životu, a tedy i ke smrti mohou mít a jaké paradoxy takové pohledy můžou vyvolat, když je namačkáte do malého prostoru. Pevně věřím, že Lajf je životaschopný film o smrti.“
Každá z postav má ve filmu rovnocenný prostor a společně vytvářejí intenzivní herecký koncert, který stojí na přesném komorním herectví. Specifikem filmu je jeho forma - velká část děje se odehrává uvnitř jedoucího auta, které se tak stává šestým hrdinou příběhu. Natáčení proto vyžadovalo speciální technické řešení i mimořádné herecké nasazení.
zdroj: ČT