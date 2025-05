Přetáčet reklamy na TV Markíza lze, operátoři funkci nezablokovali

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo TV Markíza (foto: TV Markíza)



Od středy 21. května 2025 chtěla slovenská televizní skupina Markíza u televizních operátorů služeb IPTV a OTT blokovat přetáčení reklam. Plán se zadrhl. Poskytovatelé tv služeb omezení nezavedli.Televizní skupina Markíza dlouhodobě usiluje o implementaci blokování přetáčení reklam u svých stanic u poskytovatelů internetových televizních platforem. Podle jejího vyjádření již od roku 2017. Poukazuje na to, že chce udržet stávající komerční model, stabilizovat trh a zlepšit efektivizu reklamy, která je hlavním zdrojem příjmu komerční televize. Aby mělo smysl reklamu nabízet a vysílat ji, požaduje Markíza od poskytovatelů platforem typu IPTV a OTT blokování přetáčení reklam. K divákům se tak dostanou reklamní sdělení zadavatelů.Proč Markíza požaduje nastavení tohoto omezení právě jen u IPTV a OTT služeb je zřejmé: tyto služby nabízejí pokročilé digitální funkce jako je možnost sledování pořadu s časovým posunem nebo z archívu (po jeho odvysílání), přetáčet zpět a vpřed. Jednoduchým způsobem lze u těchto platforem přetáčet i reklamní bloky. Pro diváky vítaná funkce - nemusejí čekat na skončení reklamy a svůj seriál či film mohou sledovat takřka bez přerušení. Pro komerční televize ale přetáčení představuje problém - diváci reklamu přetáčejí a nesledují ji. Pro televizi to představuje značné riziko - možný pokles příjmů z reklamy a do budoucna i možné krácení objednávek reklamních kampaní, pokud nebude provozovatel stanic situaci řešit.TV skupina Markíza proto ohlásila den 21.5.2025 jako termín ukončení přetáčení reklam na svých programech. Potíž je ovšem v tom, že řada televizních operátorů tuto funkci nezavedla. Informuje o tom portál Živé.sk . Když ji nezavedl jeden poskytovatel tv služeb, logicky ji nechtěl zavést ani druhý, aby nebyl v konkurenční nevýhodě. Služba Lepšia.TV krátce přetáčení reklam na programech Markízy blokovala. Zjistila ale, že konkurence nezamezila přeskakování reklam na Markíze a zavedené opatření - omezení přetáčení během reklam na Markíze - vypnula.Po mnoha náročných jednání se podařilo tuto problematiku dotáhnout do konce v České republice společnosti FTV Prima, provozovateli kanálů pod značkou Prima, kde omezení přetáčení u všech operátorů funguje od června 2022. Tedy již téměř 4 roky. U některých poskytovatelů je k dispozici za příplatek doplňkový balíček, který umožní přeskočit celé reklamní bloky.redakce