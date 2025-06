Viaplay Select na platformě prima+

DNES!

▲ Obr č. 1 - Streamovací platforma prima+. Ilustrační foto (foto: FTV Prima)



Společnost FTV Prima rozšiřuje svoji streamovací platformu prima+ o další obsah. Provozovatel uzavřel exkluzivní dlouhodobou spolupráci s Viaplay Group na poskytování obsahuzákazníkům prima+.Platforma prima+ se stane od 1. července 2025 domovem oceňovaných a kritiky uznávaných severských a evropských příběhů s kolekcí Viaplay Select.bude divákům nabízet obsah Viaplay Select, výběr nejzajímavějších seriálů, filmů a dokumentů od Viaplay. Během prvního roku přinese více než 200 hodin materiálu. Většina bude uvedena na trhu ve své premiéře.Vedle streamovací služby prima+ se vybrané tituly Viaplay objeví také na lineárních kanálech skupiny Prima, což dále rozšíří dosah publika a zvýší hodnotu partnerství.Víceletá dohoda dále podporuje růst nabídky předplatného prima+ a posiluje ji jako domov špičkové severské a evropské zábavy v České republice. Díky této spolupráci získají čeští diváci přístup k unikátní směsi kritikou uznávaného severského noiru, emocionálně bohatého dramatu, drsných kriminálních příběhů a inspirativních sportovních dokumentů od Viaplay Select.Pořady Viaplay Select na prima+ zahrnuje vynikající hrané tituly, včetně Lov (The Hunt), oceňovaného dramatu založeného na skutečných zločinech, které šokovalo Nizozemsko; Mafie (Mafia), strhujícího severského noiru o brutálním vzestupu vizionářského šéfa zločinu a osamělého policisty odhodlaného ho zastavit; Furie (Furia), explozivního politického thrilleru od držitele ceny Emmy Gjermunda Stenberga Eriksena (Mammon); severského noiru nové úrovně Jana - Marked for Life, založeného na bestselleru Emelie Schepp; a Plážový hotel (The Beach Hotel), pobřežní mysteriózní drama od Camilly Läckberg, „královny severských kriminálních příběhů“, se směsicí tajemství, rivality a napětí z malého města.Výběr filmů zahrnuje Velké rozhodnutí (The Big Decision), profilující nejlepšího střelce a elitního sportovce Erlinga Haalanda; mrazivé kriminální tituly Under the Radar a Copenhagen Killer; dlouhotrvající reality show Frozen Roads, která sleduje nejtvrdší švédské zimní záchranné týmy; a Extraordinary Renovations, která představuje snové proměny chat v úchvatné severské krajině.Toto uvedení na trh rozšiřuje mezinárodní dosah Viaplay Select na více než 30 trhů. Značka nadále získává na dynamice po celém světě, a to díky nedávným obnovením smluv na více trzích s partnery, včetně Pickbox (region Adria), DMD (Latinská Amerika), Canal+ (Nizozemsko), Magenta (Německo) a Crave (Kanada).redakce