Úterý, 17. března 2026, svátek má Vlastimil

Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu

včera

Na satelitu byly spuštěny distribuční multiplexy s programy kyperských privátních vysílatelů pro terestrické vysílače. Tyto distribuční pakety pracují v režimu T2-MI, který je možné přijímat i ve střední Evropě.


▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Hellas Sat 4, evropský paprsek

Nové T2-MI multiplexy do celé Evropy

Satelitní operátor Hellas Sat nedávno získal licenci k provozování terestrických multiplexů v DVB-T2 na Kypru. K distribuci paketů se rozhodl využívat vlastní kapacity na satelitu Hellas Sat 4, který se nachází na orbitální pozici 39°E. S ohledem na skutečnost, že vysílání je šířeno v silném evropském paprsku, pro příjem u nás postačí parabola od průměru cca 50 cm a vhodné přijímací zařízení.


▲ Obr č. 2 - Antenna Cyprus - záběr z příjmu stanice z T2-MI
T2-MI multiplexy na satelitu jsou vhodné k šíření na pozemní DVB-T2 vysílače. A hlavním (a často jediným úkolem) je dopravit signál ze satelitu na všechny pozemní vysílače. Pro koncový (individuální) příjem toto satelitní vysílání není určeno. Nicméně s ohledem na dostupnou přijímací techniku, která vedle běžného vysílání ve standardech DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X či modulací QPSK, 8PSK umí i 16APSK či 32APSK, řada přijímačů podporuje i multistream či T2-MI, PLP mód, je toto vysílání atraktivní pro všechny lovce distribučních signálů. Navíc v případě, kdy jsou šířené programy poskytovány volně ( FTA).

Nabídka kyperských programů na satelitu byla dlouhodobě omezena na vysílání do zahraničí RIK Sat. Situace se mění až nyní, kdy se na pozici 39°E vysílají dva testovací multiplexy v T2-MI s kyperskými komerčními programy ve vysokém rozlišení (HDTV).


▲ Obr č. 3 - Sigma Cyprus - záběr z příjmu stanice z T2-MI
Pro vysílání se používá jeden transpondér, na kterém jsou umístěny dva multiplexy - na kmitočtech 11,761 GHz a 11,778 GHz. V prvním z nich se vysílá Alpha TV Cyprus, Antenna Cyprus, Caputal a Sigma. Ve druhém pak One Channel, Plus, Vergina a dále demo kanály Hellas Sat TV v SD a HEVC/4K rozlišení.

ProgramFormátFreq.Pol.SRFECnormamodulacemódPLP
Alpha KyprouMPEG-4/HD11,761H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0
Ant1 CyprusMPEG-4/HD11,761H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0
test kartaMPEG-4/HD11,761H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0
Sigma TVMPEG-4/HD11,761H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0
Capital TVMPEG-4/HD11,761H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0

▲ Tabulka č. 1 - Obsah prvního kyperského multiplexu v T2-MI
ProgramFormátFreq.Pol.SRFECnormamodulacemódPLP
One ChannelMPEG-4/HD11,778H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0
PlusMPEG-4/HD11,778H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0
Hellas Sat promoHEVC/4K11,778H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0
Vergina TVMPEG-4/HD11,778H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0
Hellas Sat promoMPEG-4/SD11,778H151573/4DVB-S28PSKT2-MI0

▲ Tabulka č. 2 - Obsah prvního kyperského multiplexu v T2-MI
