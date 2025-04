Intelsat 901 ukončil provoz po odpojení od MEV-1

DNES!

▲ Obr č. 1 - MEV-1 bezpečně odlétá od Intelsatu 901 (IS-901) na geosynchronní oběžné dráze Země (GEO) po pěti letech služby prodloužení životnosti. V pozadí je vidět Země stejně jako dokovací mechanismus MEV-1 vpravo. (foto: Intelsat)



Velká revoluce v satelitním příjmu a komunikaci před námi? Satelitní operátor Intelsat úspěšně provozoval komunikační satelit Intelsat 901 nad očekávanou životností kosmického aparátu a to díky MEV-1, který prodloužil životnost satelitu o dalších 5 let.Intelsat 901 byl vynesen 9. června 2001 nosnou raketou Ariane. Družice původně poskytovala své služby na orbitální pozici 18°W. V únoru 2020, téměř 19 let po vypuštění satelitu se k družici připojilo(Mission Extension Vehicle 1), vůbec první zařízení svého druhu na světě, se spojilo s, aby prodloužilo životnost družice o pět roků a to na nové orbitální pozici 27,5°W. Mise MEV-1 nedávno skončila a Intelsat 901 se vrátil na hřbitovní oběžnou dráhu.MEV-1 vyvinula společnost Northrop Grumman Corporation Space Logistics LLC a se satelitním operátorem Intelsat se dohodla na prvním projektu svého druhu - prodloužení životnosti družice, která je ve vesmíru - hřbitovní dráze.Geostacionární satelity používají pohonnou látku k tomu, aby zůstaly na určitém orbitálním místě, přemístily se na nové místo nebo byly případně přesunuty na hřbitovní oběžnou dráhu. MEV má vlastní pohonnou hmotu a trysky, které fungují nezávisle na satelitu. Prostřednictvím dokování na oběžné dráze umožňuje MEV Intelsatu prodloužit životnost satelitu o několik let, pokud dojde k vyčerpání původní pohonné hmoty tohoto satelitu.,“ řekl Jean-Luc Froeliger, SVP Space Systems, Intelsat. „.“Společnost Northrop Grumman rozšířila spolupráci s Intelsatem a krátce poté v roce 2021 přišla se zařízením MEV-2, který bylo připojeno k družici, která na rozdíl od prvního projektu, byla a je stále v provozu. Intelsat 10-02, který pracuje na pozici 1°W, je zajímavý satelit i pro diváky v České republice a na Slovensku. Programy přes tuto družici šíří domácí platformy jako DIGI SK, Magio Sat, Telly , MAGENTA TV Sat či freeSAT.Prodlužování životnosti satelitů může značně zlevnit provoz satelitních služeb či snížit potřebu vypuštění dalších družic.redakce