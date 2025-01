Astra 1P: Kde všude naladíme vysílání z nového satelitu?

DNES!

Stěhování vysílání na nový satelit Astra 1P

Astra 1P s mapkami pokrytí

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Astra 1P, panevropský paprsek 1, Ku pásmo (foto: SES-Astra)



▲ Obr č. 2 - Footprint satelitu Astra 1P, panevropský paprsek 2, Ku pásmo (foto: SES-Astra)



▲ Obr č. 3 - Footprint satelitu Astra 1P, široký paprsek, Ku pásmo (foto: SES-Astra)



Seznam transpondérů ze satelitu Astra 1P

Na populární evropské orbitální pozici 19,2°E dochází od začátku roku 2025 k významným změnám, které nejsou na první pohled patrné. Lucemburský satelitní operátor SES (Astra) postupně uvádí do provozu nový satelit Astra 1P, který postupně přebírá služby za staré družice, které jsou zaparkované na stejné pozici.SES (Astra) měla v poslední době na pozici 19,2°E čtyři dosluhující satelity - Astra 1KR Astra 1N . Od začátku roku 2025 dochází v časných ranních hodinách k postupnému přesouvání služeb z těchto družic na zmíněný nový telekomunikační aparát Astra 1P. Změna probíhá v úzké koordinaci SES (Astra) se svými zákazníky. Pro satelitní diváky se toho příliš moc nemění - parametry příjmu multiplexů zůstávají původní, mění se pokrytí a také během stěhování dochází z technických důvodů ke krátkodobým výpadkům. Krátce po vypnutí multiplexu na starém satelitu dojde na uplinkových stanicích k nastavení nových uplinkových frekvencí.V současné době Astra 1P již šíří 28 transpondérů a v následujících dnech se bude jejich počet rozšiřovat. Celkově může Astra 1P nabídnout kapacitu 80 transpondérů, což znamená, že většinu šířených služeb dokáže obsloužit právě tento nový satelit.Doposud nebylo známo, jak to bude s pokrytím - bude možný vůbec příjem transpondérů v Evropě? Jak se změní pokrytí v severní či jihovýchodní části Evropy, kde bylo pokrytí z některých satelitů Astra horší? Satelitní operátor již zveřejnil mapky pokrytí (footprint) satelitu Astra 1P. K dispozici budou dva panevropské svazky (Pan-european beam) a jeden široký paprsek (widebeam).Podstatné je, že Česká republika a Slovensko jsou ve všech třech paprscích v hlavních zónách pokrytí. V Čechách všechny tři svazky dosahují EIRP 55 dBW, na Moravě a západním Slovensku 54 dBW a na středním a východním Slovensku má Astra 1P EIRP 53 dBW.Oba panevropské svazky jsou podobné. Druhý z nich má optimalizované pokrytí Polska, které má po celém území EIRP 53 dBW.Všechny tři zmíněné hodnoty EIRP znamenají, že příjem bude na našem území bezproblémový s parabolami o průměru kolem 60 cm v případě využívání vysílacích parametrů pro DTH vysílání. Pokud by transpondéry byly využívány vyššími modulacemi (16APSK či 32APSK) v kombinaci s méně příznivými FEC, mění se i podmínky pro příjem (nutná větší parabola). Ale tyto vyšší modulace nejsou určeny pro individuální příjem. Pro běžný příjem ze satelitu Astra 1P tedy bude postačovat malá parabola (cca 60 cm).Široký paprsek satelitu Astra 1P navíc pokrývá Turecko a část Arabského poloostrova a také severní část Afriky.Zatím není známo, kdo bude široký paprsek využívat. Očekává se, že půjde o mezinárodní vysílatele, kteří budou mít zájem zajistit pokrytí většího území (tedy nejenom Evropy).technické parametry - transpondéry ze satelitu Astra 1P (stav 25.1.2025):* freq. 10,773 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK* freq. 10,803 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK* freq. 10,906 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 10,921 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK* freq. 10,964 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 10,979 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK* freq. 10,994 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK* freq. 11,038 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK* freq. 11,053 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,097 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK* freq. 11,127 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK* freq. 11,156 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK* freq. 11,186 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,244 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK* freq. 11,259 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,273 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,288 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,318 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK* freq. 11,347 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,362 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,391 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK* freq. 11,421 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK* freq. 11,464 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,494 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,523 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,553 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK* freq. 11,671 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSKredakce