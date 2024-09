Jak je to se signálem Skylinku nově z Astry 3C?

DNES!

Tři multiplexy operátora česko-slovenské satelitní platformy Skylink , společnosti M7 Group , člena skupiny CANAL+, byly přesunuty ze satelitu Astra 3B na staronovou družici Astra 3C . Jaký je signál z nového satelitu?V minulých dnech pokračoval lucemburský satelitní operátor SES (Astra) ve spolupráci se svým zákazníkem, mediální skupinou M7 Group přestěhování tří multiplexů z původní družice Astra 3B na staronový satelit Astra 3C (dříve Astra 5B ).Pro satelitní diváky je podstatné, že pro ně se většinou nic nezměnilo - multiplexy přesunuté na Astru 3C si zachovaly své frekvence a také parametry. Jedinou změnou a poměrně výraznou je pokryté území signálem.Zatímco Astra 3B nabízí v Ku pásmu od 11,7 do 12,5 GHz pro evropské zákazníky široký paprsek s pokrytím Evropy, Astra 3C má dva paprsky, které cílí na trochu jiné trhy - západní nasměrovaný na západní Evropu s rychlejším poklesem signálu směrem na východ Evropy, a východní paprsek cílený na střední a východní Evropu s poklesem signálu do západní a jihozápadní Evropy.Pro klíčové české a slovenské programy Skylinku využívá, respektive bude využívat operátor kapacity ve východním paprsku. To si ostatně vyžádá přeladění klíčových komerčních programů vysílaných v jednom multiplexu (přesun programů z frekvence 11,875 GHz /Astra 3B/ na 12,265 GHz /Astra 3C/).U ostatních multiplexů se s přesunem transpondérů z Astry 3B na Astru 3C vysílací parametry již měnit nebudou. Obě družice mají stejný kmitočtový plán v pásmu 11,7 až 12,5 GHz. Jednotlivé transpondéry se mohou jen technicky lišit tím, jaký paprsek mohou používat.Na nový satelit Astra 3C se přesunuly multiplexy s kmitočty 11,856 GHz, 12,070 GHz a 12,344 GHz. Z pohledu diváků jsou klíčové především druhá a třetí frekvence. Jedna z nich je tzv. home TP (systémové informace a data pro Skylink READY boxy, FastScan ) a ta třetí šíří programy České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).Jak jsou na tom transpondéry z nového satelitu? To zjišťovala společnost TP Plus dnes dopoledne v 9:31 hodin v lokalitě Nové Zamky s parabolou Mascom o průměru 80 cm, monoblokem single Silverky a koaxiálním kabelem Cavel 17PATC s délkou 23 metrů. Redakce webu parabola.cz tímto děkuje společnosti TP Plus za provedená měření a poskytnutí obrazové přílohy.Příjem transpondérů z Astry 3C je ve střední Evropě bezproblémový s parabolami o průměru 80 cm v obou paprscích - západním i východním. Pro příjem je možné používat menší parabolu (průměr 60 cm či více). Ta ale zajistí menší signálovou rezervu při zhoršeném počasí.frekvence: 11,856 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKfrekvence: 12,070 GHzpolarizace: horizontálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-Smodulace: QPSKfrekvence: 12,344 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce