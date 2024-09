Eutelsat 36D - nový satelit, nové možnosti pro vysílatele a lovce

DNES!

Na pozici 36°E byl v minulých dnech zaparkován nový telekomunikační satelit Eutelsat 36D francouzského satelitního operátora Eutelsat. Nová družice postupně převzala služby za starší družici Eutelsat 36B , která je již na konci své očekávané životnosti.S novým satelitem Eutelsat 36D přicházejí na pozici 36°E nové možnosti pro poskytovatele satelitních služeb a v neposlední řadě také pro lovce satelitních signálů a programů.byl vynesen nosnou raketou Falcon americké společnosti Space X dne 30. března 2024. Družici na bázi platformy Eurostar Neo dodala společnost Airbus.Eutelsat 36D, stejně jako původní Eutelsat 36B, je vybaven kapacitou 70 fyzickými transpondéry v Ku pásmu, které mohou pracovat v některém ze šesti zón pokrytí. Většina svazků poskytuje podobné pokrytí jako původní satelit. Pro diváky ve střední Evropě je zajímavý především euroasijský svazek s pokrytím Evropy, části severní Afriky, zemí Středního východu a části Asie. Částečně je zde dostupný také ruský paprsek určený pro ruské DTH platformy Trikolor TV a NTV Plus. Jako jediný paprsek používá kruhové polarizace (levotočivé, pravotočivé).Novinkou, kterou Eutelsat 36D měl nabízet, bylo pokrytí západním paprskem. To je footprint, zaměřený na pokrytí zemí střední a západní Evropy, kde pro příjem bude postačovat parabola o průměru menším než 60 cm - EIRP zde má dosahovat kolem 55 dBW. Co by se v tomto svazku vysílalo není jasné. Navíc z aktuálních informací operátora tento paprsek záhadně "zmizel".Dále byl Eutelsat 36D vybrán společností Airbus Defence and Space k poskytování kapacity UHF (Ultra High Frequency) k podpoře komunikace v regionu EMEA.Se změnou satelitu došlo k nepatrné změně ve výkonu euroasijského paprsku. Zatímco z původní družice Eutelsat 36B dosahoval tento paprsek v České republice až 48 dBW EIRP, s novým satelitem Eutelsat 36D přichází nižší EIRP 47 dBW.Papírově se výkon z tohoto paprsku zvýšil ve východní a jihovýchodní Evropě - konkrétně v Bulharsku, Rumunsku či Řecku a také v Turecku z původních cca 46 dBW na zmíněných 47 dBW EIRP. Optimalizovaný svazek by měl zlepšit výkon i v severní Africe ze 44 až 46 dBW na 47 dBW EIRP.Paprsek využívají mimo jiné bulharské či gruzínské programy. Pro příjem u nás z tohoto paprsku postačuje parabola o průměru kolem 80 až 90 cm v závislosti na použitých parametrech multiplexu.Stejně jako na původní družici, tak i na nové je ruský svazek určen pro ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus a Trikolor TV. EIRP z tohoto svazku na evropské části Ruska dosahuje až 52 dBW, tedy stejně jako na původním satelitu. Křivky hlavního nasměrování pokrytí se zásadně neliší. Nicméně v Čechách může přinést v řadě lokalit zlepšení ale i zhoršení příjmových podmínek s ohledem, že satelit na tento region již necílí.Jak již bylo uvedeno, v tomto svazku - jako v jediném - se používá kruhová (cirkulární) polarizace. Pro příjem je nutná depolarizační destička. S ní ale pak není možné přijímat běžnější lineární polarizace - horizontální a vertikální.Výborné příjmové podmínky z ruského paprsku jsou na východním Slovensku, kde má EIRP dosahovat až hodnot 51 dBW, což znamená, že příjem by měl být možný na parabolách od průměru cca 60 cm. Přes celé území Slovenska signál rychle slábne a mimo hlavní zóny pokrytí je západní Slovensko, stejně tak celá Česká republika. Nicméně s ohledem na laloky (postranní pokrytí) je možné i na severní Moravě signál z tohoto svazku (pásmo 11,7 až 12,2 GHz) přijímat. Destička je nutností.Novinkou satelitu Eutelsat 36D měl být západní svazek (paprsek). Měl být určen pro pokrytí střední a západní Evropy silným signálem. Nicméně Eutelsat již tento svazek neuvádí. Důvody známé nejsou.Další paprsky Central Africa (Střední Afrika) a South Africa (Jižní Afrika) již zajímavé pro naše diváky nejsou - nepokrývají náš region.satelit: Eutelsat 36Dpracovní pozice: 36°Evýrobce satelitu: Airbusplatforma: Eurostar Neopočet transpondérů: 70 v Ku, UHF kapacitavysílací paprsky: Euroasijský, Ruský, Střední Afrika, Jižní Afrikaredakce