Intelsat 10-02 bude sloužit i v dalších letech

2dny

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Intelsat 10-02, paprsek Spot 3/3X (foto: Intelsat)



Mise MEV-1

Mise MEV-2

Telekomunikační družice Intelsat 10-02 satelitního operátora Intelsat bude poskytovat své služby i v dalších letech. Družice bude mít takřka zdvojnásobenou prodlouženou životnost.Informace je důležitá pro český a slovenský trh. Kapacitu na tomto satelitu, který je zaparkován na orbitální pozici 1°W, totiž využívají pro své zákazníky DTH platformy Telly , MAGENTA TV SAT, freeSAT, Magio Sat a DIGI SK. Dále satelit slouží pro zákazníky na Středním východě, v Africe a Jižní Americe. Zajišťuje distribuci více než 900 programů do téměř 18 milionů televizních domácností v celé Evropě.Životnost družic na geosynchronní oběžné dráze (GEO) se pohybuje kolem 15 až 20 let, než jim začne docházet palivo. Intelsat se v roce 2020 stal prvním satelitním operátorem, který se zavázal k nasazení dvou zařízení MEV (označené MEV-1 a MEV-2) společnosti Northrop Grumman, aby prodloužil životnost jinak zdravé družice. Obě zařízení MEV úspěšně plní svůj úkol a umožnila družicím Intelsat 10-02 a Intelsat 901 poskytovat služby ještě pět let po uplynutí předpokládané životnosti. Na základě dodatků k původním smlouvám se společností Northrop Grumman SpaceLogistics LLC, oba MEV zůstanou ve vesmíru a budou sloužit družicím Intelsat ještě několik let, což jim umožní pracovat déle.MEV-1 se úspěšně připojil k satelitu Intelsat 901, kterému docházelo palivo, v roce 2020. Bylo to poprvé, kdy dvě kosmické zařízení zakotvily a zahájily službu rozšíření mise v GEO.Na konci aktuálního servisního období MEV-1 uvolní družici Intelsat 901 na satelitní hřbitov a poté bude poskytovat služby jiné družici Intelsat.V roce 2021 byl stejný princip zopakován s druhým dokováním MEV-2 s družicí Intelsat 10-02. Na rozdíl od prvního dokování, které se provádělo na hřbitovní oběžné dráze několik set kilometrů nad aktivními satelity, se tentokrát MEV-2 ukotvil s Intelsat 10-02 ve svém původním orbitálním slotu a vyhnul se jakémukoliv přerušení služeb zákazníků.MEV-2 bude připojený k satelitu Intelsat 10-02 nikoliv 5 let, jak se původně plánovalo, ale 9 let. Poskytne tak téměř dvojnásobnou dobu provozu oproti původní smlouvě. Družice Intelsat 10-02 byla vyrobena společností Airbus Defence & Space a byla vypuštěna v červnu 2004 a uvedena do komerčního provozu v srpnu 2004. Kapacitu na satelitu využívá společnost Telenor Satellite jako Thor 10-02. Pokud vše půjde podle plánu, Intelsat 10-02 by měl poskytovat své služby až do roku 2030.Intelsat je prvním operátorem na světě, který se připojil k inovacím svého druhu a rozšířil životnost svých satelitů na oběžné dráze. Jde o součást podpory udržitelných vesmírných operací.redakce