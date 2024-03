Eutelsat 36D úspěšně vynesen raketou Falcon 9

DNES!

▲ Obr č. 1 - Předpokládané pokrytí ze satelitu Eutelsat 36D, Western beam (východní paprsek), Ku pásmo (mapa: Eutelsat)



▲ Obr č. 2 - Předpokládané pokrytí ze satelitu Eutelsat 36D, Euroasia beam (euroasijský paprsek), Ku pásmo (mapa: Eutelsat)



▲ Obr č. 3 - Předpokládané pokrytí ze satelitu Eutelsat 36D, Russia beam (ruský paprsek), Ku pásmo (mapa: Eutelsat)



▲ Obr č. 4 - Předpokládané pokrytí ze satelitu Eutelsat 36D, Central Africa beam (středoafrický paprsek), Ku pásmo (mapa: Eutelsat)



▲ Obr č. 5 - Předpokládané pokrytí ze satelitu Eutelsat 36D, South Africa beam (paprsek Jižní Afrika), Ku pásmo (mapa: Eutelsat)



EUTELSAT 36D je nyní na cestě k nahrazení EUTELSAT 36B na orbitální pozici 36° východně. Těšíme se na jeho uvedení do provozu v druhé polovině kalendářního roku 2024. Je to také příležitost posunout náš dlouhodobý vztah s Airbusem na další úroveň. Blahopřeji týmům Eutelsat Group, Airbus a SpaceX k dokončení dalšího úspěšného satelitního programu

▲ Obr č. 6 - Předpokládané pokrytí ze satelitu Eutelsat 36D, steerable beam (směrovatelný paprsek) - příklad, Ku pásmo (mapa: Eutelsat)



vybrané technické parametry:

Do vesmíru byla vynesena další telekomunikační družice určená pro distribuci televizních a rozhlasových programů. Nový kosmický aparát, který se vypravil do kosmu je Eutelsat 36D pro francouzského satelitního operátora Eutelsat.Eutelsat s potěšením oznámil, že jeho nejnovější komunikační družicebyla úspěšně vypuštěna nosnou raketou Falcon 9 americké společnosti SpaceX. Na geostacionární dráhu jej vypustila 30. března 2024 v 17:52 východoamerického času (ET), tj. 23:52 hodin středoevropského času (CET) z Launch Complex 39A v Kennedy Space Center na Floridě v USA.Satelit Eutelsat 36D je založený na platformě Airbus Eurostar Neo a na orbitální pozici 36°E nahradí dosavadní družici Eutelsat 36B , která je již na konci své očekávané životnosti. Na pozici 36°E bude Eutelsat 36D sloužit společně s Eutelsat 36C.je vybaven 70 fyzickými transpondéry v Ku pásmu pro zajištění pokrytí s optimalizovaným výkonem. Jako náhrada za Eutelsat 36B zajistí pokrytí Euroasie, Ruské federace a Jižní Afriky a dále s novými paprsky nová území Evropy a dalších území. Znamená to, že dva až tři vysílací svazky by měly pokrývat i oblast střední Evropy. Eutelsat dodává, že nový satelit nabízí větší flexibilitu a pokrytí pro zajištění služeb zákazníkům podle jejich požadavků. Klientům nabídne směrovatelný paprsek.Zahájení komerčního provozu na plně elektrické družici Eutelsat 36D je naplánováno na druhou polovinu letošního roku. Další záměry s dosluhujícím satelitem Eutelsat 36B zatím nejsou známé.Eva Berneke, generální ředitelka Eutelsat Group, uvedla: „.“satelit: Eutelsat 36Dplánovaná pozice: 36°Evýrobce satelitu: Airbusplatforma: Eurostar Neopočet fyzických transpondérů: 70pásmo transpondérů: Kupředpokládané pokrytí: Evropa, Euroasie, Ruská federace, střední a Jižní Afrika, oblast Asie (příklad)redakce