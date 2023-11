Badr 8 - nové možnosti pro lovce i s většími parabolami

DNES!

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Badr 8, FSS pásmo, EMENA beam, Ku pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



Vynesení satelitu Badr 8

▲ Obr č. 2 - Footprint satelitu Badr 8, BSS pásmo, MENA beam, Ku pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



Uvedení družice Badr 8 do provozu

▲ Obr č. 3 - Footprint satelitu Badr 8, BSS pásmo, Nord West Africa beam, Ku pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



Příjem signálů ze satelitu Badr 8

▲ Obr č. 4 - Footprint satelitu Badr 8, Global beam, C pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



Frekvence polar. SR FEC norma modulace pásmo svazek parabola 4,099 GHz L 20000 2/3 DVB-S2 8PSK C Global C ? 11,727 GHz H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK Ku MENA 180 cm 11,766 GHz H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK Ku MENA 180 cm 12,284 GHz V 27500 5/6 DVB-S QPSK Ku NWA xxx 12,303 GHz H 27500 5/6 DVB-S QPSK Ku NWA xxx 12,563 GHz V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK Ku EMENA 100 cm

▲ Tabulka č. 1 - Aktuálně používané frekvence na satelitu Badr 8 (flysat.com)



Na orbitální pozici 26°E byla nedávno uvedena do komerčního provozu telekomunikační družice Badr 8. Divákům ve střední Evropě nabízí nové možnosti příjmu programů na parabolách menších i větších rozměrů.Arabský satelitní operátor Arabsat pokračuje v investicích do své flotily družic Badr a Arabsat. Na pozici 26°E nedávno zaparkoval nový telekomunikační aparát. Ten by měl postupně převzít služby za satelity Badr 4 Badr 6 , které jsou již na konci své očekávané životnosti.Možnosti družice Badr 8 plně odpovídají třem zmíněným postarším satelitům - tedy nabízí možnost distribuce služeb v C pásmu, v Ku pásmu pro země regionu MENA (Střední východ + severní Afrika), i s pokrytím Evropy - svazek EMENA a paprsek pokrývající severozápadní část Afriky (NWA beam).Nosná raketa Falcon 9 americké společnosti Space X vynesla satelit Badr 8 v sobotu 27. května 2023 v 6:30 hodin středoevropského času. Družice je založena na nejmodernější elektrické platformě Airbus Eurostar Neo. Arabsat si tento satelit objednal v srpnu 2020.Badr 8 je sedmou generací satelitů Arabsat. Je také vybaven inovativním optickým komunikačním demodulátorem TELEO, který umožní vysokokapacitní komunikaci a také robustní ochranu před zarušením signálu.Začátkem října byl Badr 8 umístěn na dočasné pozici 27°E, kde byly provedeny první nezbytné technické testy před uvedením satelitu do provozu na své cílové pozici 26°E.První signály začala družice Badr 8 šířit zhruba před měsícem.Přechod vysílacích služeb z postarších satelitů Badr na nejnovější satelit probíhá postupně a rozhodně neprobíhá v nějakém spěchu. Není důvod. Všechny stávající družice jsou stále schopné poskytovat své služby svým zákazníkům a koncovým uživatelům.Arabsat v rámci postupného uvedení satelitu Badr 8 do plného provozu aktivuje transpondéry a služby v různých svazcích a pásmech. K dispozici je nyní první vysílání v C pásmu, ve svazku MENA (Střední východ + severní Afrika), EMENA (Evropa + Střední východ + severní Afrika) i NWA (Severozápadní Afrika).Podle očekávání je ve střední Evropě prakticky bezproblémový příjem vysílání z Badru 8 v paprsku EMENA, který umožňuje přijímat vysílání s parabolami od průměru zhruba jednoho metru.Jiná situace je u paprsku MENA (tedy bez cíleného evropského pokrytí). Příjem z tohoto svazku je nyní možný s parabolami od průměru zhruba 180 cm. Transpondéry z MENA svazku z Badru 8 mají příznivější pokrytí, než ze starších družic Badr 5 a Badr 6, kde je podle našich polských kolegů ze satkurier.pl možný s parabolami o průměru 230 až 270 cm.Arabsat nejnověji provozuje vysílání i ve svazku NWA. Bohužel, příjem z tohoto paprsku není ve střední Evropě možný. Důvodem může být značné potlačení signálu do Evropy, eventuálně problém spojený s technikou opakovaného využívání kmitočtů (frequency reuse). Ve vzdálených oblastech (mimo hlavní zónu pokrytí) se mohou svazky navzájem rušit. Zda je to i tento případ se zjistí až s přesunem dalšího vysílání do tohoto paprsku.Přehled aktuálně používaných frekvencí přes satelit Badr 8 s pravidelným televizním vysíláním je uveden ve výše uvedené tabulce.redakce