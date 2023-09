Badr 8 bude možné přijímat i ve střední Evropě

DNES!

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Badr 8, FSS pásmo, EMENA beam, Ku pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



▲ Obr č. 2 - Footprint satelitu Badr 8, BSS pásmo, EMENA beam, Ku pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



▲ Obr č. 3 - Footprint satelitu Badr 8, FSS pásmo, MENA beam, Ku pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



▲ Obr č. 4 - Footprint satelitu Badr 8, BSS pásmo, MENA beam, Ku pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



▲ Obr č. 5 - Footprint satelitu Badr 8, BSS pásmo, Nord West Africa beam, Ku pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



▲ Obr č. 6 - Footprint satelitu Badr 8, BSS pásmo, Central Asia beam, Ku pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



▲ Obr č. 7 - Footprint satelitu Badr 8, Global beam, C pásmo (foto: Arabsat / Mapbox / OpenStreetMap)



Signály z nového arabské telekomunikační družice Badr 8, arabského satelitního operátora Arabsat, bude možné přijímat i v regionu střední Evropy. Na pozici 26°E bude poskytovat širokou škálu služeb svým zákazníkům.Satelitdopravila do vesmíru z kosmodromu Cape Canaveral na Floridě nosná raketa Falcon 9 americké společnosti Space X. Stalo se tak v sobotu 27. května 2023 v 6:30 hodin středoevropského letního času.Arabsat si nový kosmický aparát objednal v srpnu 2020 u společnosti Airbus. Družice je založena na nejmodernější elektrické platformě Airbus Eurostar Neo. Satelit je součástí sedmé generace satelitů Arabsat určený pro televizní a telekomunikační služby s pokrytím Evropy, Středního východu, Afriky a střední Asie. Doposud nebylo známé pokrytí nového satelitu. Nyní je zřejmé, že některé transpondéry budou používat rozšířený svazek (paprsek), který bude zasahovat i do Evropy.Satelit je vybaven také optickým komunikačním demodulátorem TELEO, který zajistí robustní ochranu před zarušením signálu.bude mít celkem 6 svazků v Ku pásmu - FSS MENA, FSS EMENA, BSS MENA, BSS EMENA, BSS Nord West Africa a BSS Central Asia. Do Evropy budou namířeny paprsky FSS EMENA a BSS EMENA (Evropa, Střední východ a severní Afrika). Oba svazky mají velmi podobný tvar a signál by měl být z obou podobný.Zatím není jasné, jaká velikost paraboly bude nutná pro příjem transpondérů u nás. EIRP bude dosahovat hodnoty kolem 44 dBW to by mohlo znamenat, že pro příjem bude nutná parabola o průměru kolem 100 až 120 cm. Nicméně s ohledem na možné variace parametrů multiplexu (zejména volba FEC) může postačovat menší parabola ale také nemusí ani uvedený rozměr paraboly postačovat. Stejné EIRP ve střední Evropě dosahuje i stávající postarší družice Badr 4 . Novější satelity Badr 5 , 6 a 7 nemají svazek nasměrovaný do Evropy.MENA svazky pokryjí jen Střední východ a severní Afriku. Podobně mimo Evropu budou zářit paprsky Nord West Africa a Central Asia s pokrytím severozápadní Afriky, respektive střední Asie. Badr 8 disponuje také kapacitou v C pásmu, kde nabídne globální pokrytí se zaměřením na Afriku, západní a východní část Evropy.Na pozici 26°E aktuálně slouží satelity Badr 4, Badr 5, Badr 6 Badr 7 . Na blízké pozici 25,5°E jsou také zaparkovány družice Es Hail 1 a Es Hail 2.Zahájení provozu Badr 8 na cílové pozici 26°E se očekává 5 až 6 měsíců od vypuštění satelitu.redakce