Eutelsat 10B oficiálně uveden do komerčního provozu

včera

▲ Obr č. 1 - Satelit Eutelsat 10B (foto: Thales Alenia Space / Eutelsat)



Satelit Eutelsat 10B posílí naše globální služby připojení o kapacitu s vysokou propustností, aby uspokojil rostoucí poptávku po službách za letu a na moři. Kapacita družice Eutelsat 10B v Ku pásmu doplňuje Ka pásmo družice EUTELSAT KONNECT VHTS, která bude postupně uvedena do provozu na podzim, což odráží naši schopnost obsluhovat naše zákazníky v Ka i Ku pásmu pomocí nejlepších kosmických prostředků ve své třídě. Tato družice navíc přináší nové inovativní zdroje, které budou moci doplnit nabídku GEO-LEO společnosti Eutelsat

S družicí Eutelsat 10B přinášíme nejnovější zdroje a rozšířené služby na 10° východně, což je jedna z dlouhodobě předních orbitálních pozic společnosti Eutelsat a klíčová pozice pro profesionální video sítě. Satelit si udržuje nedílnou roli v mediálním dodavatelském řetězci, zejména pro podporu přímých přenosů významných zpravodajských a sportovních událostí. Naši klienti se mohou těšit na stále lepší služby s tímto novým výkonným satelitem

Eutelsat 10B, nový telekomunikační satelit francouzského satelitního operátora Eutelsat, byl uveden do komerčního provozu na své cílové pozici 10°E, kde nahradil dosluhující satelit Eutelsat 10A Úspěšné uvedení nové družice do provozu potvrdil provozovatel satelitu. Dodatečná HTS kapacita v Ku pásmu na nové družici vyřeší rostoucí poptávku po mobilní konektivitě a zajistí kontinuitu služeb za původní družici Eutelsat 10A.V reakci na silný růst poptávky po mobilní konektivitě přináší nová družice dva vícesvazkové HTS (High Throughput Satellite) transpondéry v Ku pásmu. Jeden pokryje severoatlantický koridor, Evropu, Středozemní moře a Střední východ a nabídne významnou propustnost dat v nejrušnějších zónách letecké a námořní dopravy a druhá kapacita poskytne rozšíření pokrytí přes Atlantický oceán, Afriku a Indický oceán.Několik předních poskytovatelů služeb námořního a palubního připojení využije kapacitu na novém satelitu. Další jednání s poskytovateli připojení jsou v pokročilém stádiu. Tito partneři jako Panasonic a Intelsat budou využívat Eutelsat 10B k poskytování služeb mobilního připojení ve vzduchu a na moři pro cestující a posádky lodí a leteckých společností.Eutelsat 10B bude také poskytovat služby Eutelsat ADVANCE, globální síť s bezkonkurenčním pokrytím, která poskytuje špičkové připojení uživatelům mimo dosah pozemních sítí, a to prostřednictvím inovativní satelitní sítě jako služby.Cyril Dujardin, generální ředitel divize Connectivity Business Unit, řekl: "."Eutelsat 10B je vybaven transpondéry se širokým pokrytím (wide beam) v C a Ku pásmu k zajištění kontinuity video služeb za satelit Eutelsat 10A, jehož provozní životnost má skončit na konci tohoto roku.Družice Eutelsat 10B je na pozici 10°E provozována společností Eutelsat od roku 1987 a poskytuje pokrytí Evropy, Středního východu a Afriky. Dlouhodobí klienti jako Arqiva a Eurovision budou moci využívat nejnovější zdroje a rozšířené služby na pozici 10°E.Laurence Delpy, generální ředitel divize Video Business Unit, řekl: "."Eutelsat 10B je plně elektrický satelit s výkonným digitálním transparentním procesorem 5. generace, který nabízí flexibilitu přidělování kapacity a optimální využití spektra. Družice, kterou postavila společnost Thales Alenia Space na platformě Spacebus NEO, byla vypuštěna 23. listopadu 2022 z mysu Canaveral na Floridě.redakce