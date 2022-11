Eutelsat 10B úspěšně vynesen raketou Falcon 9

DNES!

▲ Obr č. 1 - Falcon 9 vynesl satelit Eutelsat 10B (foto: SpaceX)



Blahopřejeme všem týmům, od Thales Alenia Space po SpaceX, a specializovanému týmu pro kampaň Eutelsat, který se podílí na tomto úspěšném startu. Satelit EUTELSAT 10B posiluje naše globální služby konektivity s vysokou propustností. uspokojí rostoucí poptávku během letu a na moři

Jedná se o čtvrtý start Eutelsatu za necelé tři po sobě jdoucí měsíce, což je docela pozoruhodný a nepřekonatelný technický úspěch; všem gratuluji! Kapacita v Ku pásmu EUTELSAT 10B doplňuje pásmo Ka družice EUTELSAT KONNECT VHTS, vypuštěné v září 2022, což odráží naši schopnost obsluhovat naše zákazníky v pásmech Ka i Ku nejlepšími vesmírnými aktivy ve své třídě

vybrané technické parametry:

Francouzský satelitní operátor Eutelsat může pokračovat v obnově své satelitní flotily - nosná raketa Falcon 9 dopravila do vesmíru další telekomunikační družici Eutelsat 10B.byl úspěšně vynesen na geostacionární přenosovou dráhu americkým poskytovatelem kosmických startů SpaceX za pomocí nosné rakety Flacon 9. Start proběhl z Cape Canaveral na Floridě v USA ve 21:57 hodin východního času 22. listopadu 2022, což odpovídá 3:57 hodinám středoevropského času 23.11.2022. K separaci plně elektrického satelitu došlo po 37 minutách letu a kontrola systémů kosmického aparátu byla úspěšně dokončena po přibližně třech hodinách.Eutelsat 10B zhotovila a dodala společnost Thales Alenia Space. Jde o plně elektrickou družici založenou na platformě Spacebus NEO. Satelit využívá výkonný digitální transparentní procesor páté generace, který nabízí flexibilitu v přidělování kapacity a optimálního využití kmitočtového spektra.V reakci na silný růst poptávky po mobilní konektivitě nabízí Eutelsat 10B vícesvazkové HTS transpondéry v Ku pásmu a vysokokapacitní transpondéry s pokrytím severoatlantického koridoru, Evropy, Středozemního moře a Středního východu a nabízí významnou propustnost v nejrušnější zóně letecké a námořní dopravy a druhá kapacita bude sloužit pro rozšíření pokrytí přes Atlantský oceán, Afriku a Indický oceán. Kapacita satelitu HTS bude schopna zpracovat více než 50 GHz šířky pásma a nabídne propustnost přibližně 35 Gbps.Kapacitu na družici budou využívat přední poskytovatelé služeb palubního připojení, což představuje více než jednu třetinu nové kapacity HTS. Společnosti budou poskytovat služby připojení během letu.Na pozici 10°E, na které bude pracovat Eutelsat 10B, poskytuje Eutelsat své služby již od roku 1987. Zákazníkům nabízí pokrytí Evropy, Středního východu a Afriky. Satelit Eutelsat 10B nabídne širokopásmové transpondéry v C pásmu a Ku pásmu pro zajištění kontinuity služeb za družici, jejíž provozní životnost skončí na konci roku 2023.Footprint (mapy pokrytí) nové družice Eutelsat 10B zatím nejsou k dispozici. Zahájení komerčního provozu na satelitu Eutelsat 10B se očekává během druhého až třetího kvartálu 2023.Eva Berneke, výkonná ředitelka Eutelsat, řekla: ".“Pascal Homsy, technický ředitel Eutelsat, dodal: „.“název satelitu: Eutelsat 10Bplánovaná orbitální pozice: 10°Edatum vynesení satelitu: 23. listopadu 2022nosná raketa: Falcon 9výrobce družice: Thales Alenia Spacetranspondéry: C, Ku pásmopokrytí: Evropa, Střední východ, severní Afrikaredakce