Eutelsat Hot Bird 13G úspěšně vynesen

DNES!

▲ Obr č. 1 - Raketa Falcon 9 vynesla satelit Eutelsat Hot Bird 13G (foto: SpaceX)



Satelit Eutelsat Hot Bird 13G je nyní na cestě k satelitu Eutelsat Hot Bird 13F na naší vlajkové pozici 13 stupňů východně. Těšíme se také na dokončení sítě GNSS pro našeho dlouhodobého zákazníka a partnera z Evropské unie, organizaci EUSPA. Gratuluji týmům společností Eutelsat, Airbus a SpaceX k dalšímu úspěšnému startu na geostacionární dráhu

Eutelsat Hot Bird 13G, druhý ze dvou nových telekomunikačních satelitů francouzského satelitního operátora Eutelsat, byl úspěšně vynesen do vesmíru. Družice bude pracovat na orbitální pozici 13°E, kde nahradí stávající kosmické aparáty.Eutelsat připravuje obnovu flotily na orbitální pozici 13°E. Po nedávném úspěšném startu rakety se satelitem Eutelsat Hot Bird 13F, vypuštěný 15. října 2022, bude s ním Eutelsat Hot Bird 13G tvořit novou konstelaci na populárním slotu, který přijímají domácnosti v Evropě, v severní Africe a na Středním východě.Družicebyla vynesena na geostacionární přenosovou dráhu americkým poskytovatelem kosmických startů SpaceX za pomocí nosné rakety Falcon 9. Start proběhl z Cape Canaveral na Floridě v USA dne 3. listopadu v 1:22 hodin východního času (stejný den v 6:22 hodin středoevropského času).K separaci plně elektrického satelitu došlo po 35 minutách letu a inicializace systémů kosmické lodi byla úspěšně dokončena po třech hodinách.je druhý ze dvou satelitů vyrobený společností Airbus Defence and Space. Je také založen na telekomunikační satelitní platformě Eurostar Neo, vyvinuté v rámci partnerského projektu ESA a Airbus, který má podporovat inovace a konkurenceschopnost v evropském kosmickém průmyslu.Jakmile se nový satelit Eutelsat Hot Bird 13G dostane na orbitální dráhu a bude umístěn se svým dvojčetem Eutelsat Hot Bird 13F, zlepší vysílání více než tisícovky televizních a rozhlasových programů. Navíc tyto dva satelity nabídnou pokročilé funkce z pohledu ochrany a odolnosti uplinkového signálu. Tím by se měly vyřešit záměrná zarušení nepohodlných stanic.V únoru 2021 byl Eutelsat pověřen Agenturou Evropské unie pro vesmírný program (EUSPA) k hostování kapacity EGNOS GEO-4 na palubě družice Eutelsat Hot Bird 13G. Eutelsat provozuje takovou kapacitu EGNOS GEO-3 na svém satelitu Eutelsat 5 West B.EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) je evropská překryvná služba geostacionární navigace, která funguje jako doplňková služba pro globální systémy určování polohy s cílem zlepšit spolehlivost informací o poloze. To je zajištěno zásadní zprávou o integritě, která je nezbytná v letectví, kde samotný globální navigační družicový systém (GNSS) nesplňuje přísné provozní požadavky stanovené Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Je to zvláště důležité během kritických fází letu letadla, jako je konečné přiblížení. Z této služby EGNOS Safety of Life těží i další dopravní prostředky včetně námořní a železniční dopravy. EGNOS také zvyšuje přesnost určování polohy pro další aplikace, jako je přesné zemědělství, geomatika, správa půdy a námořní doprava.Eva Berneke, výkonná ředitelka společnosti Eutelsat, uvedla: "."Satelity Eutelsat Hot Bird 13F a Eutelsat Hot Bird 13G jsou vybaveny 80 fyzickými transpondéry v Ku pásmu (odpovídá 73 transpondérům po 36 MHz jednotkách). Celková provozní kapacita družic Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E nesmí překročit 102 aktivních fyzických transpondérů (96 transpondérů po 36 MHz). Důvodem jsou regulační, technická a provozní omezení.V současné době na pozici 13°E fungují družice Eutelsat Hot Bird 13B Footprint (pokrytí) nových satelitů Eutelsat Hot Bird 13F a 13G zatím není k dispozici.redakce