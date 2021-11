Astra objednala satelity Astra 1P a Astra 1Q

DNES!

Naše nejvýznamnější televizní sousedství na 19,2 stupních východní délky je jedním z našich nejcennějších aktiv a v posledních 30 letech bylo klíčem k tomu, aby renomované evropské televizní společnosti mohly zvyšovat počet svých televizních diváků. Tyto dva satelity budou mít odolnost, spolehlivost a redundanci, kterou naši zákazníci v oblasti videa potřebují, a budou schopny poskytovat prémiové služby i v roce 2040

Díky pokročilé satelitní technologii navíc zajistíme budoucnost našich investic a vneseme do družice ASTRA 1Q vysokou míru flexibility, abychom zajistili, že splníme vyvíjející se potřeby všech trhů, které obsluhujeme

Tato smlouva odráží schopnost společnosti Thales Alenia Space vyhovět doplňkovým potřebám zákazníků, pokud jde o kapacitu i flexibilitu. Jsme hrdí na to, že můžeme společnosti SES nabídnout naši kompletní elektrickou produktovou řadu Spacebus NEO, která se osvědčila za letu a je odpovědí na misi Astra 1P, stejně jako naše inovativní softwarově definované řešení Space Inspire, které umožňuje Astře 1Q plnou flexibilitu na oběžné dráze, požadovanou pro obsluhu dynamicky se vyvíjejícího trhu

Dva nové telekomunikační satelity pro pozici 19,2°E objednal lucemburský satelitní operátor SES (Astra) . Družice Astra 1P a Astra 1Q budou sloužit pro distribuci programů v Evropě a dodávku datových služeb.SES (Astra) dnes oznámila objednávku dvou nových geostacionárních satelitů s kapacitou v Ku pásmu pro hlavní evropskou pozici 19,2°E, která je využívána k poskytování služeb v Evropě a nových příležitostí v regionu. Tyto dva náhradní satelity - Astra 1P a Astra 1Q - zhotoví a dodá společnost Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) a Leonardo (33%). Vynesení satelitů se očekává během roku 2024.Satelitbude klasickým satelitem se širokým svazkem pokrytí. Podpoří distribuci hlavních televizních programů a umožní vlastníkům obsahu, privátním a veřejnoprávním vysílatelům z Německa, Francie a Španělska pokračovat v distribuci programů v nejlepší možné obrazové kvalitě a nákladově nejefektivnějším způsobem.bude satelit nové generace se širokým svazky a vysoce výkonnými spot beamy, které budou schopné podporovat provoz DTH, stejně jako Astra 1P. Družice Astra 1Q bude zcela flexibilní a bude možné ji využívat i na jiné orbitální pozici, což umožní SES uspokojit dynamické potřeby svých zákazníků v oblasti video distribuce a datových služeb v budoucnosti.V současné době satelitní operátor SES (Astra) dodává z evropské orbitální pozice 19,2°E programy do 118 milionů domácností, což je 43 procent všech evropských televizních domácností. Zejména satelitním domácnostem v Německu, Francii a Španělsku. Roste zájem o příjem programů ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Během pěti let se zvýšil o více než 30 procent.," řekl Steve Collar, generální ředitel společnosti SES. "," dodal.," řekl Hervé Derrey, generální ředitel společnosti Thales Alenia Space.Pořízení obou družic již bylo zahrnuto do stávajícího výhledu kapitálových výdajů společnosti SES na období 2021-2025 a je plně v souladu s finanční politikou společnosti.redakce