MEV-2 se úspěšně připojil k satelitu Intelsat 10-02

▲ Obr č. 1 - Satelit Intelsat 10-02 vyfocený z MEV-2 (foto: Intelsat)



Telekomunikační družice Intelsat 10-02 amerického satelitní operátora Intelsat dostala významnou posilu. K družici se připojilo zařízení MEV-2 (Mission Extension Vehicle-2), které prodlužuje životnost satelitu a jeho provoz na geostacionární dráze.U úspěšnému manévru - připojení MEV-2 k Intelsatu 10-02 - došlo včera 12. dubna 2021 ve večerních hodinách. Celá akce trvala zhruba tři hodiny. Rozsah poskytovaných služeb pro zákazníky družice se během připojování a ani poté nezměnil.Za úspěšným manévrem stojí společnost Northrop Grumman Corporation, dceřiná společnost SpaceLogisting LLC. Northrop Grumman je jediným providerem, který poskytuje služby vedoucí k prodloužení životnosti satelitů. Pro společnost je to již druhý úspěch v řadě - v únoru 2020 došlo k prvnímu dockování jiného satelitu Intelsat - konkrétně Intelsat 901 zařízením MEV-1. Satelit se díky tomu vrátil zpět na orbitální dráhu a mohl začít poskytovat služby na orbitální pozici 27,5°W. V případě nejnovější akcese satelitem Intelsat 10-02 to byla jiná výzva - družice je plně v provozu a proto celý manévr byl náročnější.MEV-2 bude poskytovat služby satelitu Intelsat 10-02 do dobu pěti let, pak se od družice odpojí a bude poskytovat obdobné služby jinému satelitu. Celý proces dockování Intelsatu 10-02 vyhlížel kosmický průmysl. Přináší totiž významný impuls pro snížení nákladů na provoz satelitů.Celý manévr MEV-2 se satelitem Intelsat 10-02 byl totiž důležitý pro diváky ve střední a východní Evropě. Družice poskytuje přenos televizních a rozhlasových programů v SD, HD i 4K rozlišení platformám jako Nová Digi TV SK , Magio Sat, T-Mobile SAT TV byl vynesen v červnu 2004 nosnou ruskou raketou Proton M. Družice je vybavena 70 transpondéry v C pásmu a 24 v Ku pásmu. V Ku pásmu nabízí satelit 3 svazky pokrytí Spot 1, Spot 2 a Spot 3. Svazky Spot 1 a 3 pokrývají území střední Evropy.redakce