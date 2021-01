Raketa Falcon 9 vynesla satelit Türksat 5A

DNES!

▲ Obr č. 1 - Start rakety Falcon 9 se satelitem Türksat 5A (reprofoto: Youtube/SpaceX)



▲ Video č. 1 - Start rakety se satelitem Türksat 5A (video: Youtube)



Vybrané technické parametry

Nosná raketa Falcon 9 úspěšně odstartovala z Cape Canaveral a ve čtvrtek večer dopravila do vesmíru tureckou telekomunikační družici Türksat 5A. Šlo o první ze 40 plánovaných misí Falconu pro tento rok.Raketa Falcon 9 byla vypuštěna s více než 45 minutovým zpožděním z důvodu posouzení připravenosti sledovací stanice v Gabonu. Start konečně proběhl a Falcon 9 odstartoval z pole SLC-40 na Space Force Station v Cape Canaveral dne 8. ledna 2021 ve 21:15 hodin místního času (2:15 GMT).Asi 2,5 minuty po startu Falconu 9 se oddělil první stupeň a sestoupil směrem k lodi SpaceX zaparkované v Atlantském oceánu asi 650 km východně od Cape Canaveral.Turečtí představitelé rychle potvrdili, že po vzletu pozemní týmy přijaly první rádiové signály z Türksat 5A, což řídícím umožnilo zahájit ověřování stavu satelitu. Türksat 5A se startovací hmotností kolem 3 400 km rozloží solární panely a nastartuje plazmové motory. Výstup na geostacionární oběžnou dráhu elektrickými motory bude trvat asi 4 měsíce. Elektrické proudové motory používají méně paliva než běžné raketové motory na kapalná paliva, ale produkují menší tah a tento proces trvá déle.zhotovila a dodala společnost Airbus Defence and Space ve spolupráci s Tureckem. Satelit bude poskytovat televizní služby a datovou komunikaci v Turecku, na Středním východě, v Evropě a Africe prostřednictvím 42 transpondérů v Ku pásmu. Mapy pokrytí operátor zatím nezveřejnil.Satelit Türksat 5A má pracovat na orbitální pozici 31°E a má fungovat více než 30 let, dvakrát déle než standardní satelity. Družice bude uvedena do komerčního provozu v polovině roku 2021. Tento satelit se stane nejvýkonnějším satelitem ve flotile Türksatu.satelit: Türksat 5Aplánovaná pozice: 31°Epočet transpondérů v Ku pásmu: 42plánované služby: televizní vysílání, datová komunikacepokrytí: Turecko, Evropa, Střední východ, Afrikavýrobce satelitu: Airbus Defence and Spaceočekávaná životnost: 30 letzdroje: satkurier.pl , SpaceX, Turksatredakce