Proton vynesl satelity Express 80 a Express 103

▲ Obr č. 1 - Start rakety Proton se satelity Express 80 a Express 103 (foto: Youtube)



110. start rakety Proton M

▲ Video č. 1 - Start rakety Proton se satelity Express 80 a Express 103



Ruská kosmická agentura Roskosmos úspěšně vypustila nosnou raketu Proton M se dvěma ruskými komunikačními satelity. Start proběhl z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu.Let trval 18 hodin a 16 minut a uskutečnil se ze startovací plochy číslo 200/39 v kosmodromu Bajkonur v 0:25:19 hodin moskevského času v pátek 31. července 2020.Připomeňme, že první let této rakety se uskutečnil v dubnu 2001 a doposud proběhlo 98 úspěšných startů. Byl to také první let Protonu M v roce 2020 a šestý start společnosti Roskosmos v tomto roce, včetně dvou úspěšných startů satelitů OneWeb, které byly z Bajkonuru dopraveny do vesmíru začátkem tohoto roku, protože Roskosmos byl částečně zodpovědný za získání rakety Sojuz, která provádí tyto mise.Ve středu 29. července 2020 společnost Roskosmos oznámila posun startu Protonu ze 30. července na 31. července 2020, aby mohl provést další kontroly komponent. Důvodem zpoždění startu byly potřebné dodatečné testy s cílem ověřit ovládací systém horního stupně Breeze M.Protože možnosti rakety neumožňují dodávat satelity Express na geostacionární orbitální dráhu (kruhová dráha 35786 km), po separaci od Breeze bude trvat déle, než se satelity Express dostanou pomocí vlastních motorů na správnou dráhu - v případě satelitu Express 80 to bude trvat 152 dní a u družice Express 103 až 160 dní. Proto další satelity nebudou vypuštěny do ledna / února 2021.Satelitybyly vyrobeny společností Reshetnev Information Satellite Systems pro Space Communications založenou na satelitní platformě Express 1000N. Očekává se, že budou pracovat na orbitální dráze po dobu 15 let na pozicích 80°E a 96,5°E. Satelity jsou určeny k poskytování pevných a mobilních služeb, přenosu digitálního televizního a rozhlasového vysílání, vysokorychlostního přístupu k internetu a přenosu dat v pásmech C, Ku a L v Rusku a zemích SNS.zdroje: satkurier.pl , Roskosmos, nasaspaceflightredakce