Eutelsat 7C v komerčním provozu na 7E

▲ Mapa č. 1 - Předběžné pokrytí satelitu Eutelsat 7C, západní svazek (Western beam), Ku pásmo (mapa: Eutelsat)



▲ Mapa č. 2 - Předběžné pokrytí satelitu Eutelsat 7C, východní svazek (Eastern beam), Ku pásmo (mapa: Eutelsat)



Francouzský satelitní operátor Eutelsat zahájil poskytování služeb z nové telekomunikační družice Eutelsat 7C, která je zaparkován stejně jako Eutelsat 7B na orbitální pozici 7°E.Pro Eutelsat je to v tomto měsíci druhý nový satelit, který uvedl do ostrého provozu. Před týdnem začala poskytovat služby na francouzském a italském trhu nová družicena pozici 5°W, kde postupně přebírá provoz za dosluhující satelit Eutelsat 5 West A V případě satelitu Eutelsat 7C je situace jiná - v noci na 28.1.2020 Eutelsat ve spolupráci se svými zákazníky převedl veškeré služby ze staršího satelitu Eutelsat 7A na novou družici Eutelsat 7C, včetně turecké pay-tv platformy Digiturk, tureckého státního vysílatele TRT a služeb společnosti Globecast UK. Vysílání nadále pokrývá území střední Evropy. Příjem je proto u nás bezproblémový i s parabolami malých rozměrů.Původní Eutelsat 7A bude přesunut na jinou orbitální pozici v rámci optimalizace flotily Eutelsatu. Zatím nebyla uvedena nová pozice původní družice.vyrobila a dodala společnost Maxar Technologies. Jde o 3,4 tunový plně elektrický satelit s vysokým výkonem, který poskytuje 49 transpondérů v Ku pásmu v ekvivalentu 36 MHz jednotek. Fyzicky má družice 44 transpondérů. Eutelsat 7C nabízí Západní a Východní svazek s pokrytím Evropy, dále Africký a Směrovatelný svazek.Družice byla vypuštěna do vesmíru z kosmodromu Kourou z Francouzské Guyany dne 20. června 2019 a nyní se nachází spolu se satelitem Eutelsat 7B na pozici 7°E, čímž zvýšila provozní kapacitu na této pozici o 19 transpondérů.redakce