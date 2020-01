Eutelsat 5 West B v provozu. První transpondéry z nové družice

DNES!

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Eutelsat 5 West B, transalpský svazek (mapa: Eutelsat)



Parametry multiplexu Multiplex původní svazek E5WA nový svazek E5WB 11,013 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK RAI (multistream) Super Transalpský 11,096 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK Fransat Super Transalpský 11,179 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK RAI (multistream) Super Transalpský 11,471 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK Fransat Super Transalpský 11,471 GHz, pol. H, SR 9900, FEC 4/5, DVB-S2/QPSK Eutelsat/France radio - Transalpský 11,509 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 8/9, DVB-S2/8PSK France DTT (multistream) Super Transalpský 11,554 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK Fransat Super Transalpský 11,637 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK RAI (multistream) Super Transalpský 11,679 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK Fransat Super Transalpský 12,522 GHz, pol. V, SR 35500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK Mediaset (multistream) Super Transalpský 12,648 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 8/9, DVB-S2/8PSK France DTT (multistream) Super Transalpský

▲ Tabulka č. 1 - Multiplexy převedené na satelit Eutelsat 5 West B (zdroj: Flysat.com)



Na orbitální pozici 5°W byla v noci na 21. ledna 2020 uvedena do komerčního provozu nová telekomunikační družice Eutelsat 5 West B, která již šíří první transpondéry. S novým satelitem se změnilo pokrytí. Frekvence zůstaly zachovány.Dlouho nebylo jasné, zda nový satelitbude vůbec sloužit na své plánované pozici 5°W a pokud ano, v jakém rozsahu. Družice byla vynesena nosnou raketou Proton z kosmodromu Bajkonur na území Kazachstánu dne 9. října 2019. Start proběhl bez problémů.Po umístění družice na dočasnou orbitální pozici na geostacionární dráze byly zahájeny technické testy před přesunem satelitu na cílovou pozici a zahájení řádného provozu. Koncem října Eutelsat informoval, že na nové družici se objevil problém se solárním panelem, který nepracuje správně. Eutelsat začal proto pracovat na posouzení možného dopadu na výkon satelitu.Po týdnech dalších technických testů bylo rozhodnuto - Eutelsat 5 West B bude uveden do komerčního provozu na plánované pozici 5°W s tím, že poškození družice umožní využívat jen cca 45% kapacity satelitu, tj. ze 35 transpondérů v ekvivalentu 36 MHz se bude jednat zhruba o 16 transpondérů, které mohou sloužit pro plánované účely. Výkon satelitu by měl být podle plánů po celou dobu životnosti.Eutelsat 5 West B měl původně zákazníkům nabídnout tři svazky pokrytí - evropský, transalpský a alžírský. Evropský svazek nebude z technických důvodů k dispozici a není jasné, zda bude operátor využívat alžírský svazek s ohledem na omezenou provozuschopnou kapacitu, kterou potřebuje zvláště pro DTH službu Fransat a distribuční platformy v režimu multistream pro francouzský a italský trh. Jen samotná platforma Fransat využívala na staré družici Eutelsat 5 West A zcela či částečně 11 transpondérů.Na novou družici Eutelsat 5 West B byly převedeny první multiplexy, které jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.Starý satelit Eutelsat 5 West A je již na konci své očekávané životnosti. Družice vynesená v roce 2002 poskytovala spolehlivě služby na pozici 5°W až doposud. Nyní družice inklinuje 0,2° (vychyluje se s předepsané pozice na orbitální dráze) a na parabolách větších rozměrů mohou diváci zaznamenat mírné kolísání signálu.Eutelsat chystá uvedení do komerčního provozu také satelit Eutelsat 7C. Ten bude pracovat na pozici 7°E, kde převezme služby za starší družici Eutelsat 7A . Teoreticky by volná družice mohla posílit pozici 5°W. Nicméně je to jen spekulace a Eutelsat se k dalšímu využití satelitu Eutelsat 7A zatím nevyjádřil.redakce