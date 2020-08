Intelsat 10-02 získá brzy podporu v MEV-2

DNES!

Společnost Arianespace dopravila do vesmíru nové telekomunikační satelity - Galaxy 30 a BSAT-4b. Mezi pasažéry letu VA253 byl i aparát MEV-2 (Mission Extension Vehicle-2), který prodlouží životnost satelitu Intelsat 10-02 Všechny tři satelity vynesla nosná raketa Ariane 5 z kosmodromu Kourou z Francouzské Guyny dne 15.8.2020 v 19:04 hodin času v Korou (dne 16.8.2020 v 0:04 hodin středoevropského letního času). Šlo v pořadí o 319. start Arianespace, 689. až 691. satelit vynesený touto společností. 109. let Ariane 5 z Kourou a 5. start Arianespace v letošním roce. Celkově tři nově vynesené satelity vážily 9.703 kg.Pátá mise Arianespace v roce 2020 vynesla do vesmíru dva telekomunikační satelity a jeden aparát poskytující satelitní služby pro amerického satelitního operátora Intelsat a konkrétně družici Intelsat 10-02, která pracuje na pozici 1°W a poskytuje služby pro země střední a východní Evropy, včetně českého a slovenského trhu - konkrétně pro DTH platformy freeSAT, Telly, T-Mobile SAT TV Nová Digi TV SK a Magio Sat.Satelit Galaxy 30 bude sloužit pro společnost Intelsat a MEV-2 pro SpaceLogistics LLC, 100% dceřinou společnost Northrop Grumman. Družice BSAT-4b japonského operátora B-SAT.Pro UHD video distribuci a vysílací služby a širokopásmový přenos dat je určen satelit, zhotovený pro globálního síťového operátora Intelsat. Nový aparát bude pokrývat území Severní Ameriky (USA, Aljašku, Havaj a Karibik) z transpondérů v C, Ku a Ka pásmu. Životnost satelitu je 15 let.bude využíván na pozici 110°E pro distribuci Ultra HD obsahu ve formátech 4K a 8K, direct-to-home služby v Ku pásmu na území Japonska. Nový satelit bude sloužit spolu s BSAT-4a, který byl vynesen v roce 2017. Očekávaná životnost BSAT-4b je minimálně 15 let.Třetím pasažérem letu VA253 bylo, zařízení pro poskytování satelitních služeb určené pro dokování se satelity na orbitální dráze. Satelitům poskytne prodlouženou životnost. Prvním zákazníkem MEV-2 bude satelit Intelsat 10-02, který je v provozu na geostacionární dráze od roku 2004 a jeho provozní životnost bude prodloužena o pět let.MEV-2 naváže na úspěšný pokus s MEV-1, který byl zahájen v říjnu 2019. MEV-1 se připojil k satelitu Intelsat 901 v únoru 2020 a obnovil provoz všech služeb z pozice 27,5°W.Šlo vůbec o první let Ariane 5 se třemi pasažéry na palubě - dvěma telekomunikačními satelity a obslužném satelitu MEV-2.redakce