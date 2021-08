Eutelsat Quantum vynesen raketou Ariane 5

2dny

▲ Obr č. 1 - Start rakety Ariane 5 se satelity Eutelsat Quantum a Star One D2 (foto: Arianespace)



Eutelsat Quantum

Gratulujeme týmům společnosti Arianespace a Guyanského vesmírného střediska k úspěšnému vypuštění družice EUTELSAT QUANTUM. Spolupráce společností Eutelsat, ESA, britské vesmírné agentury a Airbus Defence and Space na tomto ambiciózním družicovém programu vyústila ve světové prvenství. Družice EUTELSAT QUANTUM bude poskytovat služby s bezprecedentní možností rekonfigurace pokrytí, frekvence a výkonu na oběžné dráze, což umožní kompletní přestavbu mise na libovolné orbitální pozici. Je to důkaz inovativního ducha a odborných znalostí evropského kosmického průmyslu

Star One D2

Společnost Arianespace za pomocí nosné rakety Ariane 5 dopravila do vesmíru během letu VA254 dva telekomunikační satelity Eutelsat Quantum a Star One D2. První bude sloužit pro francouzského satelitního operátora Eutelsat, druhá pro brazilského operátora Embratel.Ariane 5 odstartovala z kosmodromu Kourou z Francouzské Guyany v pátek 30. června 2021 ve 23 hodin středoevropského letního času. K separaci družice od nosné rakety došlo po 37 minutách letu a následně byla úspěšně dokončena přibližně tříhodinová kontrola systémů kosmického aparátu.Satelitna platformě SSTL GMP-T Bus zhotovila a dodala společnost Airbus Defence and Space a předznamenává novou éru komerčního satelitních služeb. Družice je vybavena plně přeprogramovatelných funkcí během provozu na orbitální dráze a nabízí nové možnosti flexibility, která uživatelům, zejména na trzích vládních služeb a mobility, umožní díky softwarové konstrukci aktivně definovat výkon a pokrytí.Eutelsat Quantum bude zaparkován na pozici 48°E a do komerčního provozu se dostane během čtvrtého čtvrtletí 2021. Zákazníkům nabídne rozsáhlé pokrytí regionu MENA (Střední východ a severní Afrika) a dalších oblastí. Očekávaná životnost družice je 15 let.Evropská kosmická agentura ESA a britská UK Space Agency podpořily vývoj základních technologií integrovaných do satelitu Eutelsat Quantum v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi ESA, Eutelsatem a společností Airbus Defence and Space.Pascal Homsy, technický ředitel společnosti Eutelsat, k úspěšnému startu Eutelsat Quantum uvedl: "."Eutelsat Quantum byl v pořadí 36. satelitem Eutelsatu vynesený společností Arianespace. Šlo o 132. družici, kterou vyvinula firma Airbus Defence and Space a byla vynesená Arianespace.Druhým pasažérem na palubě Ariane 5 byla družicepro brazilskou společnost Embratel. Star One D2 je vysokokapacitní satelit s kapacitou v Ku, Ka, C a X pásmu s mnoha posláními. Provozovateli umožní rozšířit širokopásmové pokrytí do nových regionů ve střední a jižní Americe. Satelit, na bázi platformy Maxar 1300, vyrobila společnost Maxar a poskytne pokrytí střední, jižní Ameriky a oblastí Atlantického oceánu. Očekávaná životnost je 15 let.redakce