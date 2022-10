Eutelsat Hot Bird 13F vynesen raketou Falcon 9

DNES!

▲ Obr č. 1 - Vynesení satelitu Eutelsat Hot Bird 13F raketou Falcon 9 (foto: SpaceX)



Blahopřejeme týmům Eutelsat, Airbus a SpaceX k úspěšnému vynesení našeho satelitu Eutelsat Hot Bird 13F na geostacionární oběžnou dráhu. Tento satelit přináší nejnovější technologické zdroje nové platformy Eurostar Neo na naší přední pozici 13° východně a potvrzuje dlouhodobé partnerství mezi společnostmi Airbus a Eutelsat

Do vesmíru byl vypuštěn důležitý telekomunikační satelit pro Evropu, Střední východ a severní Afriku. Nosná raketa Falcon 9 dopravila do kosmu družici Eutelsat Hot Bird 13F pro francouzského satelitního operátora Eutelsat.Eutelsat Hot Bird 13F bude poskytovat své služby z klíčové evropské orbitální pozice Eutelsatu - tedy 13°E.Nosná raketa Falcon 9 americké společnosti SpaceX odstartovala z Cape Canaveral v 1:22 hodin východního času 15. října 2022, což odpovídá 7:22 hodině středoevropského času stejného dne. K separaci plně elektrického satelitu došlo po 35 minutých letu a inicializace systémů kosmické lodi byla úspěšně dokončena po třech hodinách.Eutelsatje jedním ze dvou satelitů vyrobený společností Airbus Defense and Space. Eutelsat Hot Bird 13F je založen na telekomunikační satelitní platformě Eurostar Neo, vyvinuté v rámci partnerského projektu ESA a Airbus, jehož cílem je podporovat inovace a konkurenceschopnost v evropském kosmickém průmyslu.Po umístění satelitu Eutelsat Hot Bird 13F na orbitální dráhu spolu se svým dvojčetemposílí a vylepší distribuci více než tisíce televizních a rozhlasových programů do domácností v celé Evropě, severní Africe a na Středním východě. Navíc satelity nabídnou pokročilé funkce z hlediska ochrany a odolnosti uplinkového signálu.Oba nové satelity nahradí na pozici 13°E stávající družice Eutelsat Hot Bird 13B Pascal Homsy, technický ředitel Eutelsat, řekl: "".Footprint satelitu Eutelsat Hot Bird 13F zatím vlastník satelitu nepublikoval.redakce