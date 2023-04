Intelsat prodlouží životnost dalšího satelitu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Mission Extension Pod (foto: Intelsat).



Společnost SpaceLogistics sdílí závazek společnosti Intelsat zajistit udržitelný rozvoj vesmíru a těšíme se na rozšíření našeho vztahu jako poskytovatele servisních služeb ve vesmíru nové generace s našimi zařízeními MRV a MEP

Další telekomunikační družice satelitního operátora Intelsat bude poskytovat své služby déle, než se původně plánovalo. Životnost družice bude prodloužena za pomocí nového modulu MEP (Mission Extension Pod).Každý satelit má výrobcem stanovenou odhadovanou dobu provozu na orbitální dráze. Efektivním využíváním kosmického aparátu je možné provoz satelitu prodloužit i o několik let nad tuto garantovanou dobu od výrobce družice. Poté je nutné satelit nahradit novým, který převezme služby za starou družici. Tento proces lze oddálit novými možnostmi, které poskytují společnosti. A Intelsat je prvním satelitním operátorem, který se do takových výzev zapojil.Satelitní operátor Intelsat si objednal u společnosti SpaceLogistics společnosti Northrop Grumman Corporation zařízení Mission Extension Pod (MEP), které prodlouží životnost jedné družice Intelsat a zajistí nepřetržité služby mnoha zákazníkům."Jet pack" MEP bude instalován robotickým vozidlem (MRV) společnosti SpaceLogistics na družici Intelsat operující na geosynchronní orbitální dráze, čímž bude zajištěna kontinuita satelitních služeb po dobu nejméně šesti let počínaje rokem 2026.Společnost Intelsat zatím nekonkretizovala, u které družice dojde k prodloužení provozu. MEP a MRV dokončily kritické revize konstrukce, jsou ve fázi montáže a testování a pokračují v přípravě na start.Dohoda navazuje na odkaz společnosti Intelsat v oblasti udržitelného vesmírného provozu, který byl poprvé uveden v roce 2020, kdy zařízení MEV-1 (Mission Exntesion Vehicle) společnosti SpaceLogistics provedlo vůbec první připojení k satelitu Intelsat 901 na orbitální dráze a prodloužilo její životnost o dalších pět let.Druhá podobná mise proběhla o rok později (2021), kdy Mission Extension Vehicle (MEV-2) začal poskytoval podobné služby prodloužení životnosti satelitu Intelsat 10-02 , který pracuje na orbitální pozici 1°W a dodává programy a služby zákazníkům satelitních platforem freeSAT, Telly Nová Digi TV SK a Magio Sat v České republice a na Slovensku.," řekl prezident společnosti SpaceLogistics Rob Hauge.redakce