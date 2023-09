Eutelsat Hot Bird 13F a Hot Bird 13G v plném komerčním provozu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitů Eutelsat Hot Bird 13F a Eutelsat Hot Bird 13G (foto: Eutelsat)



vybrané technické parametry satelitů Eutelsat Hot Bird 13G a Eutelsat Hot Bird 13F:

Z populární evropské orbitální pozice 13E již poskytují své služby nové telekomunikační družice Eutelsat Hot Bird 13F a Eutelsat Hot Bird 13G, které jsou plně v provozu. Rozšiřují pokrytí území a Hot Bird 13G nabízí také kapacitu EGNOS GEO-4, což umožňuje misi EUSPA poskytovat spolehlivé a bezpečné vesmírné služby.Eutelsat ohlásil, že jeho dva vysoce výkonné telekomunikační satelityvstoupily do plného komerčního provozu. Obě družice jsou zaparkované na orbitální pozici 13°E a zlepšují pokrytí území Evropy, severní Afriky a Středního východu pro zákazníky a diváky ve 160 milionech domácnostech.Oba nové satelity nabízejí také pokročilé funkce, včetně redundance na orbitální dráze a ochranu a odolnost uplinkového signálu přes zarušením.Přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird je šířeno 7 prémiových televizních platforem, více než 600 placených televizních programů, 300 volně ( FTA ) vysílaných stanic a 500 HD a UHD programů.Satelity Eutelsat Hot Bird šíří signály do 90% kabelových a IPTV platforem v Evropě a regionu MENA, čímž je pozice 13°E předním poskytovatelem DTH, kabelových, IP a DTT sítí v celém regionu.Po uvedení družic Eutelsat Hot Bird 13G a 13F se uvolní původní tři zastaralé družicek novému využití. Zatímco Hot Bird 13C již slouží na pozici 12,5°W pod názvem Eutelsat 12 West G, u ostatních původních družic nová pozice zatím není známa.Oba nové satelity zhotovil a dodal výrobce Airbus Defence and Space. Kosmické aparáty jsou založeny na nové generace telekomunikační satelitní platformy Eurostar Neo, vyvinuté v rámci partnerského projektu ESA s Airbusem. Kooperace má podpořit inovace a konkurenceschopnost v evropském kosmickém průmyslu.Družice Eutelsat Hot Bird 13G je také hostitelem zařízení EGNOS GEO-4, který náleží Agentuře Evropské unie pro vesmírný program (EUSPA). Kapacita, která je plně funkční již od června, umožňuje misi EUSPA poskytovat spolehlivé a bezpečné vesmírné služby a další služby pro rozšiřující systémy založené na satelitech (SBAS) v rámci EU i mimo ni, čím podporuje rostoucí počet uživatelů.nosná raketa: Falcon 9datum vynesení: 3. listopadu 2022 (13G), 15. října 2022 (13F)výrobce satelitů: Airbus Defence and Spaceplatforma: Eurostar Neokmitočtové pásmo: 10,7 až 12,75 GHzpolarizace - lineární: horizontální, vertikálnípočet transpondér: 80 na každé ze satelitů (odpovídá 73 transpondérů, po 36 MHz jednotkách; celkově může být v provozu 102 transpondéry)pokryté území: Evropa, severní Afrika a Střední východredakce