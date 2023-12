Astra 5B jako Astra 3C šíří první programy pro Skylink

DNES!

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Astra 3B, široký paprsek využívaný v pásmu 11,7 až 12,5 GHz (foto: SES)



Z pozice česko-slovenské satelitní platformy Skylink byla uvedena do komerčního provozu staronová družice Astra 5B s prvními televizními multiplexy. Divákům šíří první programy pod novým názvem Astra 3C.Astra 5B, nově pojmenovaná Astra 3C, na pozici 23,5°E postupně převezme vysílací služby za dosluhující družici Astra 3B , která má před sebou papírově poslední dva roky svého provozu. Satelit Astra 3B využívá také platforma Skylink.Astra 3C byla vynesena pod původním názvem Astra 5B v červnu 2014. Od počátku poskytovala služby z pozice 31,5°E pro země východní Evropy a SNS. Družici využívali významní operátoři jako Orange TV Romania, Magti TV Sat, Discovery (Warner Bros. Discovery) a řada dalších společností. Po odchodu zákazníků na jiné satelity a distribuční platformy byla družice Astra 5B od konce června letošního roku prázdná.Během července se přesunula na pozici 23,5°E jako možná náhrada za družici Astra 3B, která je na konci své očekávané životnosti, zatímco Astra 5B, dnes Astra 3C, má před sebou ještě zhruba 6 let provozu.Dosluhující satelit Astra 3B byl vynesen v noci na 22.5.2010 nosnou raketou Ariane 5. Kosmický aparát s plánovanou životností 15 let je vybaven celkem 60 transpondéry v Ku pásmu a čtyřmi v Ka pásmu. Celkem 40 transpondérů může pracovat v pásmu 11,7 až 12,5 GHz. Dalších 12 transpondérů 11,45 až 11,7 GHz a rovněž 12 transpondérů v pásmu 12,5 až 12,75 GHz. Souběžně může být v provozu až 60 transpondérů.Astra 3C může nabízet až 40 transpondérů v pásmu 11,7 až 12,5 GHz. Tedy ve stejném rozsahu jako Astra 3B.Postupné překlopení transpondérů ze satelitu Astra 3B na Astra 3C se dotkne především provozovatelů uplinků. U koncových diváků zůstávají parametry stejné. Diváci se změnou satelitu mohou zpozorovat jen mírně odlišné pokrytí a to zejména v okrajových částech Evropy. Ve střední Evropě bude signál nadále dostatečný pro příjem na stávajících parabolách.satelit: Astra 3C (Astra 5B) (23,5°E)frekvence: 12,032 GHzpolarizace: horizontálníSR: 27500FEC: 9/10norma: DVB-S2modulace: QPSK- Stingray Classica HD- Stingray iConcerts HD- Auto Motor und Sport HD- RTS Nauka (pro Telekom Srbija)- RTS Poletarac 2 (pro Telekom Srbija)satelit: Astra 3C (Astra 5B) (23,5°E)frekvence: 12,168 GHzpolarizace: vertikálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSK- TV Óčko- Óčko Star- RTL LU- Chamber TV HD- rádiasatelit: Astra 3C (Astra 5B) (23,5°E)frekvence: 12,363 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29500FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSK- TA3 HD- TV Noe (FTA)- Stingray Classica HD- Stingray iConcerts HD- Auto Motor und Sport HD- RTS Nauka (pro Telekom Srbija)- RTS Poletarac 2 (pro Telekom Srbija)redakce