Majitel satelitů Astra představil novou značku

Nově sloučená společnost SES, jeden z největších světových satelitních operátorů, který vznikl po fúzi se společností Intelsat, dnes představila zcela novou značku, což je krok, který je v satelitním průmyslu zřídka vídán.
(SES, vl. info)
redakce
Ústředním bodem této rebrandingové strategie je prohlášení o účelu „Vesmír, který má změnit svět“, které zdůrazňuje poslání společnosti a transformační dopad, jehož se snaží v tomto odvětví dosáhnout. Uvedení na trh doprovází firemní slogan „Řešit. Posilovat. Vzlétat.“, který ztělesňuje závazek společnosti SES k provozní dokonalosti a vedoucímu postavení na trhu.
▲ Obr č. 1 - Nové logo SES (foto: SES)
Z průzkumů mezi zákazníky, které vedly k fúzi, vyplynulo, že potřebují více než jen satelitní připojení,“ řekl Adel Al-Saleh, generální ředitel společnosti SES. „
Potřebují partnera pro vesmírná řešení s rozsahem, který osloví celý svět, a s ambicí nově definovat, co je možné - plnit sliby, které posouvají vesmírný průmysl vpřed.“
Fúze vytvořila společnost s téměř 90 geostacionárními (GEO) a 30 satelity na střední oběžné dráze (MEO) a strategickým přístupem k satelitům na nízké oběžné dráze (LEO). Společnost má také největší optickou síť mezi satelitními operátory, která poskytuje přístup po celém světě prostřednictvím 150 vlastních a partnerských teleportů a 50 bodů přítomnosti (PoP). Samotná velikost však nezaručuje úspěch v dnešním konkurenčním vesmírném průmyslu. Silnější finanční profil nové společnosti SES umožní společnosti SES každoročně investovat do rozvíjejících se segmentů a nových technologií s cílem prozkoumat nové růstové trhy.
Společnost, inspirovaná polární září, zvolila jako svou hlavní barvu fialovou. Ta představuje zkušenosti, jednotu a inovace - vlastnosti, které definují sloučenou společnost. Nová identita zahrnuje malá kurzívou psaná písmena a kruhovou ikonu s názvem „The Orb“ (koule), která obsahuje tři propojené kruhy symbolizující jedinečné umístění společnosti SES na více oběžných drahách propojené s její pozemní sítí.
Tyto prvky dohromady představují robustní infrastrukturu, která zákazníkům poskytuje odolnou, bezpečnou a přizpůsobivou konektivitu. Jeho otevřená architektura založená na standardech ukazuje závazek společnosti k partnerství a spolupráci.
Vesmírné technologie mění životy každý den, ale naše odvětví je dělá zastrašujícími a složitými,“ řekl Al-Saleh. „
Naše nová identita je novým odvážným slibem transformovat vesmír v bezproblémovou a přístupnou součást globálního ekosystému - kde je složitost zjednodušena, integrace přímočará a naši zákazníci mohou růst a prosperovat.“
Společnost SES (Astra) poskytuje své služby takřka všem satelitním platformám, které působí na území České republiky a Slovenska. Dodává služby zákazníkům DTH služby Skylink a freeSAT ze satelitu Astra na pozici 23,5°E a také po fúzi i klientům freeSATu, Telly, MAGENTA TV SAT, DIGI SK a Magio TV ze satelitu Intelsat 10-02 a kapacit družic Thor 5/Thor 6/Thor 7 na pozici 1°W, resp. 0,8°W.
(SES, vl. info)
redakce