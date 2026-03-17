Úterý, 17. března 2026, svátek má Vlastimil

Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD

Nové programy míří do satelitní platformy Skylink. Diváci v České republice mohou nově sledovat dokumentární kanál JOJ Svět a zákazníci na Slovensku sportovní stanici JOJ Šport 2 HD. Vedle těchto stanic proběhly na Skylinku i další změny.

Lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+, provedla další úpravy v programové nabídce na česko-slovenské satelitní platformě Skylink, které se týkají programové nabídky JOJ Group. Zákazníkům v Česku rozšiřuje nabídku o nový dokumentární kanál JOJ Svět. Stanice je poskytována v MPEG-4 v SD rozlišení a obsadila jednu ze dvou nedávno spuštěných testovacích pozic. JOJ Svět poskytne divákům pestrý obsah z oblasti historie, politiky, přírody, vesmíru či společenského dění, doplněný o původní tvorbu a exkluzivní zahraniční akvizice. Vedle satelitu (DTH) je program JOJ Svět HD dostupný také v OTT službě Skylink Live TV, která je dostupná satelitním divákům bez dalších poplatků.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Skylink potěší i klienty na Slovensku. Tamním zákazníkům nabízí nově druhý sportovní kanál JOJ Group pojmenovaný jednoduše JOJ Šport 2 HD. Na rozšířeném vysílacím prostoru poskytne divákům více sportovních přenosů, které se nevejdou do vysílání hlavního programu JOJ Šport. Diváci se mohou těšit na více přímých přenosů, domácích lig a velkých mezinárodních sportovních soutěží.

Vedle zařazení nových programů došlo i k dalším změnám. JOJ Family, která je součástí české nabídky Skylinku, byla překlopena z HD do SD rozlišení. Dokumentární kanál JOJ Svet, který poskytuje operátor divákům na Slovensku byl rovněž překlopen z HD do SD kvality.

technické parametry - JOJ Šport 2 HD


satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,090 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

JOJ Šport 2 HD.
service ID: 780
video PID: 6001 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 6002 (MPEG, slovesky), 6003 (MPEG, původní)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)

technické parametry - JOJ Svět CZ


satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4


norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

JOJ Svět CZ.
service ID: 14081
video PID: 8110 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 38120 (MPEG, česky), 8121 (MPEG, původní), 8122 (MPEG, slovensky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)

