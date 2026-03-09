Quantcast
Pondělí, 9. března 2026, svátek má Františka

Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB

V Česku zahájila vysílání zbrusu nová rozhlasová stanice - Šlágr Rádio. Program se stal součástí digitálního terestrického rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting).

Stanici Šlágr Rádio provozuje pražská společnost Česká Muzika Karla Peterky, která získala potřebnou licenci pro digitální rozhlasové vysílání na posledním třetím zasedání českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) konaného 10. března 2026.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo Šlágr Rádio (foto: Šlágr Rádio)
Licence umožňuje program poskytovat na celém území České republiky.

Šlágr Rádio mohou nyní naladit posluchači DAB stanic v rámci multiplexu společnosti Broadcast Services (BS). Pokrytí je ale značně omezeno jak výkonem vysílačů, tak i kmitočtovým přídělem na konkrétní regiony České republiky.

DAB multiplex BS s programem Šlágr Rádio se vysílá z vysílačů Praha - Ládví a Benešov - Kozmice (blok 8C), Pardubice - Slatiňany a Svitavy - Hřebečov (blok 9A), Jihlava - Jeníkov (blok 6C), Brno - Hády (blok 10A), Ostrava - Lanová (9A) a Frenštát pod Radhoštěm (blok 9C). Vysílače tak částečně pokryvají území Prahy, Středočeského, Pardubického kraje, Vysočinu, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.



Šlágr Rádio se vysílá s datovým tokem 96 kbit/s v audio kodeku HE-AAC v1 s ochranou chyb EEP 2-A. Jde v pořadí o šestou rozhlasovou stanici v tomto multiplexu.

DAB multiplexy BS šíří stanice Rádio Čas, Čas Rock, Rádio Energic, Fresh rádio, Astra Radio a nejnověji Šlágr Rádio.

Zařazení Šlágr Rádia do DAB sítí BS není překvapivé. Prostřednictvím sesterské společnosti Digital Broadcasting jsou šířeny sesterské televizní stanice Šláger Originál a Šláger Muzika v celoplošném DAB multiplexu 24.

Nastupující digitální pozemní rozhlasové vysílání nabízí příležitost stávajícím rozhlasovým stanicím z analogového éteru (VKV/FM) rozšířit pokrytí a též i vstup novým hráčům na rádiový trh. Pro poslech DAB vysílání je nutný rozhlasový přijímač s podporou DAB a to například přenosný receiver, stolní přijímač, auto rádio s DAB či USB DAB stick v počítači.

