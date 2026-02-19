CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější

CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanějšíDNES! | Tisk | komentáře
CANAL+ Action v březnu uvede premiéry americký seriálů Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější a finskou válečnou minisérii Konflikt. Březnovou nabídku doplní akční film podle klasické komiksové předlohy Dredd. Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.
Konflikt - 1. řada (Conflict S1, 2024)
Finská válečná minisérie na pomezí dramatu a thrilleru sleduje náhlou invazi na poklidný finský poloostrov během letního slunovratu. Když oblast obsadí neznámý nepřítel a zajme tisíce rukojmích, ocitají se mladí branci i civilisté v extrémní situaci, jež prověří jejich odvahu, loajalitu i morální hranice. Šestidílný seriál v režii Aku Louhimiese kombinuje napínavý děj s realistickým pohledem na moderní konflikt a osobní osudy lidí uprostřed války. Příběh se kromě samotného útoku věnuje i vnitropolitickým sporům mezi prezidentkou a premiérem či geopolitickému napětí, které vzniká, když spojenci váhají s pomocí z obavy ze širšího konfliktu. Na finském televizním festivalu Golden Venla sklidil četná uznání včetně Ceny za nejlepší režii pro Aku Louhimiese.
▲ Obr č. 1 - Z promo vysílání CANAL+ Action. Ilustrační foto
12. března 20:05
Pluk mizerů - 1. řada (SAS: Rogue Heroes I, 2022-2025)
Britský válečný seriál, inspirovaný knihou Bena Macintyrea, sleduje zrod legendární jednotky SAS během druhé světové války. V severoafrické poušti se skupina nekonvenčních vojáků pouští do riskantních sabotážních misí za nepřátelskými liniemi a postupně se z outsiderů stává elitní komando. Tvůrce Steven Knight (Gangy z Birminghamu) kombinuje syrovou akci, černý humor i důraz na historickou autenticitu. V čele skvělého castingu stojí charismatický Jack O’Connell jako Paddy Mayne, jedna z klíčových postav při formování SAS. Po jeho boku se objevuje Connor Swindells jako vizionář David Stirling a Sofia Boutella jako tajemná Eve, čímž vzniká silné herecké trio, které dodává příběhu dynamiku, emoce i osobitý styl.
23. března 19:15 (pondělí-pátek)
FBI: Ti nejhledanější - 1. řada (FBI Most wanted, 2020-2025)
Americký kriminální seriál sleduje elitní tým agentů FBI vedený Jessem LeCroixem, jenž se specializuje na dopadení nejnebezpečnějších uprchlíků ze seznamu nejhledanějších osob. Seriál nabízí napínavé případy inspirované skutečnými hrozbami. Důraz je kladen na týmovou spolupráci i osobní životy agentů a kombinuje akční vyšetřování s psychologickým pohledem na zločince. Tvůrcem seriálu je René Balcer a v hlavních rolích se představí Julian McMahon, Keisha Castle-Hughes, Alana de la Garza a Kellan Lutz. Seriál má vlastní dějovou linku, zároveň však propojuje příběh s původní úspěšnou sérií FBI. První řada FBI: Ti nejhledanější přináší spin‑off koncept pátrání po uprchlých zločincích napříč USA, postavený na dramatických případech i osobních příbězích agentů. Díky vysoké sledovanosti potvrdil seriál úspěšnost televizní značky FBI.
28. března 22.05
Dredd (Dredd, 2012)
Syrový akční sci-fi film vznikl podle kultovního komiksu Johna Wagnera. V postapokalyptické budoucnosti je z Ameriky ozářená pustina. Na jejím východním pobřeží, od Bostonu po Washington, D.C., se rozkládá Mega City One, rozsáhlá megalopole plná násilí, ve které více než 400 milionů obyvatel přežívá v neustálém strachu. Zákon je vymáhán nekompromisními soudci, policisty i katy v jedné osobě a legendární Dredd vyráží na rutinní zásah do obřího panelového slumu. Ten se však rychle promění v brutální boj o přežití, když drogová vládkyně Ma-Ma celou budovu uzavře a rozpoutá nelítostnou válku. Režie Petea Travise a scénář Alexe Garlanda sází na komorní, ale intenzivní akci, temnou atmosféru a nekompromisní násilí, které připomíná moderní akční klasiky. Karl Urban v titulní roli pod helmou téměř nesundá masku a vytváří chladného neústupného hrdinu, zatímco Olivia Thirlby jako nováček Anderson dodává příběhu lidskost a empatii. Výrazná je i Lena Headey jako krutá Ma-Ma. Dredd tak nabízí stylový a drsný návrat ke komiksové předloze i k poctivému akčnímu filmu.
