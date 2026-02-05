Quantcast
Čtvrtek, 5. února 2026

Ballcasterz - nový fotbalový kanál může odstartovat

Na českém televizním trhu může odstartovat nový tematický kanál, který potěší především sportovní fanoušky a zvláště fotbalu. Nová stanice se bude jmenovat Ballcasterz.

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém druhém letošním zasedání konaného 3. února 2026 rozhodla o udělení vysílací licence pražské společnosti Tivio Studio a.s. Firma získala oprávnění pro šíření programu s názvem Ballcasterz.

Licence udělená na 12 let platí pro zvláštní přenosové systémy (distribuce přes internet).

Podle licence se bude jednat o sportovní program zaměřený na fotbal. Stanice se bude vysílat na území České republiky v českém jazyce. Vysílání bude šířeno 24 hodiny denně prostřednictvím IP sítí a dostupné přes set top boxy.



Provozovatel bude mít nyní 360 dní na zahájení vysílání od právní moci rozhodnutí o udělení licence.

V červnu loňského roku společnost Tivio Studio a.s. získala také českou licenci pro provozování stanice s názvem Stargaze TV zaměřenou na pořady pro široké publikum zahrnující publicistiku, vzdělávací, kulturní a zábavní pořady. Stargaze TV může vysílat na území Polska. Pro český trh není tento program určen.

