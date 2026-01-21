Quantcast
Středa, 21. ledna 2026, svátek má Běla

Novinky v DABu: reg. mux ČRa s vysílačem Buková Hora, Play.cz s Ještědem

Dnes byly uvedeny do provozu další DAB vysílače velkého výkonu. Pro regionální multiplex Českých Radiokomunikací byl zprovozněn vysílač Ústí nad Labem - Buková Hora. Zároveň byl navýšen výkon vysílače Praha - Žižkov. Multiregionální DAB multiplex Play.cz se rozšířil o nový vysílač Liberec - Ještěd.

Důležitá změna přišla dnes 21.1.2026 v 10 hodin, kdy v českém digitálním rozhlasovém éteru proběhly významné změny.

Novinky v regionálním DAB multiplexu Českých Radiokomunikací

Regionální DAB platforma Českých Radiokomunikací (ČRa) doznala významného rozšíření pokrytí. Provozovatel této sítě uvedl do provozu vysílač velkého výkonu a to Ústí nad Labem - Buková hora na bloku (kanálu) 7B . Výkon vysílače je 10 kW ERP, což zajistí široké pokrytí Ústeckého kraje a části Středních Čech.

Druhou neméně významnou novinkou v regionálním DAB vysílání ČRa je navýšení výkonu vysílače v hlavním městě. Vysílač Praha - Žižkov na bloku 6B navýšil výkon z původních 800 Wattů na 10 kW ERP, což výrazně zkvalitnilo příjem na území Prahy a rozšířilo pokrytí do středních Čech.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Pokrytí regionální DAB sítě ČRa od 21.1.2026. Tyrkysovou barvou nové pokrytí po dnešních změnách (foto: ČRa)
Programová nabídka této sítě se nezměnila. Nadále nabízí tři rozhlasové programy - Rádio Dechovka, PIGY rádio a Dance rádio.

V celoplošném DAB multiplexu ČRa žádná změna neproběhla.



Novinky v multiregionálním DAB multiplexu Play.cz

Společnost ČRa zajišťují pro Play.cz provoz vysílačů pro operátora Play.cz. Dnes pro tohoto provozovatele uvedla do provozu vysílač Liberec - Ještěd na bloku 10C s výkonem 10 kW ERP. Nový vysílač zlepší pokrytí Libereckého kraje.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Pokrytí DAB sítě Play.cz od 21.1.2026. Modrou barvou pokryté území vysílačem Ještěd, fialovou nově pokrytí území (foto: ČRa)

Zarušení DAB multiplexů Play.cz a ČRa

Nutno poznamenat, že blok 10C může být na některých částech území středních Čech zarušen vysílačem Votice - Mezivrata, který používá celoplošný DAB multiplex ČRa. Jde o území zhruba mezi městy Mladá Boleslav až Kolín. Řešením je naladit vysílání Play.cz či celoplošné DAB sítě ČRa z jiných vysílačů (pro celoplošnou DAB síť ČRa lze alternativně přijímat vysílač Praha na bloku 11D či Pardubice - Krásné na bloku 11A, síť Play.cz lze v uvedené oblasti alternativně naladit z vysílačů Praha na bloku 8B či Trutnov 10B). Týká se to především příjmu v domácnostech. Autorádia si automaticky naladí nejkvalitnější dostupný signál dané vysílací sítě.

Multiregionální DAB multiplex Play.cz aktuálně nabízí 6 rozhlasových stanic - Rádio Relax, Classic Praha, Expres FMm, Slow Down Radio, HEY rádio a COLOR MusicRadio.

redakce

