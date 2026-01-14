Quantcast
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače

Z nových vysílačů budou zanedlouho šířeny DAB (Digital Audio Broadcast) multiplexy společností České Radiokomunikace a Play.cz. Rozhlasové stanice se tak dostanou k dalším posluchačům.

Další plány rozvoje digitálního pozemního rozhlasového vysílání (DAB) dnes představili na tiskové konferenci zástupci Českých Radiokomunikací (ČRa) a společnosti Play.cz.

ČRa poskytují služby pro 4 DAB multiplexy

Společnost ČRa provozuje vysílače pro celkem 4 DAB multiplexy. Pro Český rozhlas (ČRo) se jedná o celoplošný multiplex A, který je zcela obsazen, nabízí 17 rozhlasových stanic a pokrytím 89,2 procenta území České republiky.

Pro komerční rozhlasové stanice provozuje ČRa multiplex B, který má aktuálně 83,5 procentní pokrytí, šíří rovněž 17 stanic a kapacita v této síti je beznadějně obsazena rozhlasovými programy všemi 4 klíčovými mediálními skupinami.

ČRa provozují také regionální síť s pokrytím Plzeňského kraje (blok 6B), Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje (ve všech třech případech blok 7B) a Prahy (blok 6B). Tento regionální DAB multiplex na své zákazníky teprve čeká, neboť šíří zatím jen tři rozhlasové služby a kapacita je obsazena jen ze 16 %. Tato DAB síť nabízí pokrytí 29,4 procenta ČR.

ČRa pro společnost Play.cz provozují vysílače pro její multiregionální vysílací síť. Aktuálně Play.cz šíří 6 rozhlasových stanic, které využívají 44 % kapacity. V současné době DAB síť Play.cz má pokrytí 56,3 % České republiky.

ČRa spouští regionalizaci DAB rádií v celoplošném multiplexu B

Společnost ČRa spouští k 15.1.2026 regionalizaci vysílání ve své celoplošné DAB síti. Svým zákazníkům ze strany čtyř předních mediálních skupin nabízí možnost šířit regionální reklamu. Právě ta je významným zdrojem příjmů broadcasterů a se zvyšujícím se zájmem o digitální pozemní rozhlasové vysílání jak ze strany vysílacích skupin, tak i posluchačů provozovatel sítě umožňuje vysílat různé reklamní bloky v jednotlivých regionech. Od poloviny ledna tak mohou posluchači v DAB síti operátora slyšet reklamu, která cílí právě na daný region.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Pokrytí regionální DAB sítě ČRa dnes (foto: ČRa)

ČRa spustí nový vysílač pro regionální multiplex a navýší výkon u vysílače v Praze

Významnou změnu chystá ČRa pro svoji regionální síť. Dne 21. ledna 2026 v 10:00hodin uvede do provozu nový vysílač Ústí nad Labem - Buková hora na bloku 7B s výkonem 10 kW ERP. Tím se signál regionální sítě ČRa dostane k posluchačům v Ústeckém kraji a významně přispěje i k pokrytí části Středočeského kraje.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Pokrytí regionální DAB sítě ČRa od 21.1.2026 (foto: ČRa)
Ve stejný den a hodinu bude zároveň navýšen výkon vysílače Praha - Žižkov (Mahlerovy sady) z 800 Wattů na 10 kW. Vysílač nadále bude pracovat na bloku 6B.

V současné době se v regionální síti ČRa vysílají tři rozhlasové stanice - Rádio Dechovka, Dance Rádio a PIGY Rádio. Jednání probíhají s dalšími zájemci o obsazení volné vysílací kapacity.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Pokrytí regionální DAB sítě ČRa v roce 2028 (foto: ČRa)
Do dvou let (do února 2028) chtějí ČRa pokrývat svým regionálním DAB multiplexem Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Prahu a část Středočeského kraje.

Play.cz spustí sedmý vysílač své multiregionální DAB sítě

Další zlepšení pokrytí chystá operátor Play.cz, jenž využívá služeb a vysílačů ČRa. Dne 21. ledna 2026 v 10:00 hodin (stejně jako v případě změn u regionálního multiplexu ČRa) bude uveden do provozu vysílač Liberec - Ještěd na bloku 10C s výkonem 10 kW ERP. Tímto krokem bude pokryta většina území Libereckého kraje.


obrázek

▲ Obr č. 4 - Pokrytí DAB sítě Play.cz dnes (foto: ČRa)
Podle plánu má multiregionální DAB multiplex Play.cz mít finální pokrytí do dvou let (února 2028). Bude pokrývat většinu území České republiky s výjimkou Vysočiny a Pardubického kraje, pro které nezískal operátor kmitočtové příděly na aukci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), která proběhla před dvěma lety.


obrázek

▲ Obr č. 5 - Pokrytí DAB sítě Play.cz od 21.1.2026 (foto: ČRa)


V jednání je využití kmitočtových přídělů jiného operátora pro Vysočinu, takže pokrytí nakonec může být celoplošné. Pardubický kraj je dokryt sousedními regiony, především vysílači z Královéhradeckého kraje.


obrázek

▲ Obr č. 6 - Pokrytí DAB sítě Play.cz v roce 2028 (foto: ČRa)
Síť Play.cz aktuálně obsahuje 6 rozhlasových stanic - Rádio Relax, Expres FM, Classic Praha, Slow Down Radio, HEY Radio a COLOR MusicRadio. Provozovatel sítě jedná s dalšími zákazníky o využití volné vysílací kapacity.

Do budoucna chystá síť Play.cz poskytování dynamických dat (informací o pořadu, vysílané skladbě), jakmile to bude technicky vyřešeno. Zatím jsou rozhlasové stanice do tohoto DAB multiplexu přebírány z webových streamů. Také Play.cz chystá regionalizaci svého vysílání. Takže k posluchačům digitálního pozemního rozhlasového vysílání se dostane správná reklama.

redakce

Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
