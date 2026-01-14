DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače

DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílačevčera | Tisk | komentáře
Z nových vysílačů budou zanedlouho šířeny DAB (Digital Audio Broadcast) multiplexy společností České Radiokomunikace a Play.cz. Rozhlasové stanice se tak dostanou k dalším posluchačům.
Další plány rozvoje digitálního pozemního rozhlasového vysílání (DAB) dnes představili na tiskové konferenci zástupci Českých Radiokomunikací (ČRa) a společnosti Play.cz.
Pro komerční rozhlasové stanice provozuje ČRa multiplex B, který má aktuálně 83,5 procentní pokrytí, šíří rovněž 17 stanic a kapacita v této síti je beznadějně obsazena rozhlasovými programy všemi 4 klíčovými mediálními skupinami.
ČRa provozují také regionální síť s pokrytím Plzeňského kraje (blok 6B), Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje (ve všech třech případech blok 7B) a Prahy (blok 6B). Tento regionální DAB multiplex na své zákazníky teprve čeká, neboť šíří zatím jen tři rozhlasové služby a kapacita je obsazena jen ze 16 %. Tato DAB síť nabízí pokrytí 29,4 procenta ČR.
ČRa pro společnost Play.cz provozují vysílače pro její multiregionální vysílací síť. Aktuálně Play.cz šíří 6 rozhlasových stanic, které využívají 44 % kapacity. V současné době DAB síť Play.cz má pokrytí 56,3 % České republiky.
▲ Obr č. 1 - Pokrytí regionální DAB sítě ČRa dnes (foto: ČRa)
▲ Obr č. 2 - Pokrytí regionální DAB sítě ČRa od 21.1.2026 (foto: ČRa)
Ve stejný den a hodinu bude zároveň navýšen výkon vysílače Praha - Žižkov (Mahlerovy sady) z 800 Wattů na 10 kW. Vysílač nadále bude pracovat na bloku 6B.
V současné době se v regionální síti ČRa vysílají tři rozhlasové stanice - Rádio Dechovka, Dance Rádio a PIGY Rádio. Jednání probíhají s dalšími zájemci o obsazení volné vysílací kapacity.
▲ Obr č. 3 - Pokrytí regionální DAB sítě ČRa v roce 2028 (foto: ČRa)
Do dvou let (do února 2028) chtějí ČRa pokrývat svým regionálním DAB multiplexem Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Prahu a část Středočeského kraje.
▲ Obr č. 4 - Pokrytí DAB sítě Play.cz dnes (foto: ČRa)
Podle plánu má multiregionální DAB multiplex Play.cz mít finální pokrytí do dvou let (února 2028). Bude pokrývat většinu území České republiky s výjimkou Vysočiny a Pardubického kraje, pro které nezískal operátor kmitočtové příděly na aukci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), která proběhla před dvěma lety.
▲ Obr č. 5 - Pokrytí DAB sítě Play.cz od 21.1.2026 (foto: ČRa)
V jednání je využití kmitočtových přídělů jiného operátora pro Vysočinu, takže pokrytí nakonec může být celoplošné. Pardubický kraj je dokryt sousedními regiony, především vysílači z Královéhradeckého kraje.
▲ Obr č. 6 - Pokrytí DAB sítě Play.cz v roce 2028 (foto: ČRa)
Síť Play.cz aktuálně obsahuje 6 rozhlasových stanic - Rádio Relax, Expres FM, Classic Praha, Slow Down Radio, HEY Radio a COLOR MusicRadio. Provozovatel sítě jedná s dalšími zákazníky o využití volné vysílací kapacity.
Do budoucna chystá síť Play.cz poskytování dynamických dat (informací o pořadu, vysílané skladbě), jakmile to bude technicky vyřešeno. Zatím jsou rozhlasové stanice do tohoto DAB multiplexu přebírány z webových streamů. Také Play.cz chystá regionalizaci svého vysílání. Takže k posluchačům digitálního pozemního rozhlasového vysílání se dostane správná reklama.
redakce
