MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic

Diváci MAGENTA TV si od 15. ledna 2026 budou moci nově užívat hudební stanice Music Box Hits, Music Box Dance a Music Box Classic. Naleznou je na EPG pozicích 195, 196 a 197. Operátor do programové nabídky své televizní služby navíc přidává VOD kanál MAGENTA Music na pozici 194. Osvědčený formát tematicky seskládaných titulů z Videotéky přímo v EPG tentokrát přinese výběr těch nejlepších koncertů bez reklam.
Diváci MAGENTA Music se mohou těšit například na záznamy živého vystoupení kapel Metallica (Master of Puppets), Imagine Dragons (Live at the Moody Theater), Guns N' Roses, Red Hot Chilli Peppers, nebo třeba koncert zpěvačky Lady Gaga (Live in London 2013), dále Eda Sheerana, Davida Guetty, Eltona Johna či Rihanny.
▲ Obr č. 1 - Hudební kanály Music Box míří do IPTV/OTT platformy Magenta TV (foto: T-Mobile)
Music Box Hits je moderní hudební stanice zaměřená na aktuální hity a videoklipy napříč žánry. Na své si přijdou fanoušci popové, elektronické, taneční, rockové, rapové i hip hopové scény. Oproti tomu stanice Music Box Dance cílí na fanoušky elektronické hudby a nabízí non-stop proud tanečních videoklipů ve stylu house, techno, trance a dalších EDM subžánrů. Music Box Classic pak přináší pečlivě vybranou kolekci popových a rockových klasik z 80., 90. let a počátku 21. století v tzv. „remasterované" Full HD kvalitě. Všechny tyto stanice vysílají nepřetržitě.
MAGENTA Music a Music Box Hits operátor nabídne v tarifech M Plus a vyšších, Music Box Dance a Music Box Classic pak v L Plus a vyšších.
Kanály Music Box provozuje česká společnost Music Box Television, která se rozhodla využít volné místo na trhu po uzavření hudebních kanálů MTV v závěru roku 2025.
Ochutnávky z Videotéky ve formě VOD kanálu přímo v programovém průvodci jsou mezi našimi zákazníky velmi oblíbené. Přidáním MAGENTA Music reagujeme na úspěch kanálů jako MAGENTA kino nebo dočasné Vánoční kino, které se v prosinci loňského roku umístily mezi top 10 nejsledovanějšími filmovými stanicemi1. Dětské kino je pak od svého spuštění v září 2025 vůbec nejsledovanějším obsahem pro děti v naší nabídce, a s dalšími VOD kanály počítáme i v budoucnu,“ dodává Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje společnosti T-Mobile.
