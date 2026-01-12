Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic

3dny | Tisk | komentáře

Diváci MAGENTA TV si od 15. ledna 2026 budou moci nově užívat hudební stanice Music Box Hits, Music Box Dance a Music Box Classic. Naleznou je na EPG pozicích 195, 196 a 197. Operátor do programové nabídky své televizní služby navíc přidává VOD kanál MAGENTA Music na pozici 194. Osvědčený formát tematicky seskládaných titulů z Videotéky přímo v EPG tentokrát přinese výběr těch nejlepších koncertů bez reklam.

Diváci MAGENTA Music se mohou těšit například na záznamy živého vystoupení kapel Metallica (Master of Puppets), Imagine Dragons (Live at the Moody Theater), Guns N' Roses, Red Hot Chilli Peppers, nebo třeba koncert zpěvačky Lady Gaga (Live in London 2013), dále Eda Sheerana, Davida Guetty, Eltona Johna či Rihanny.​


obrázek

▲ Obr č. 1 - Hudební kanály Music Box míří do IPTV/OTT platformy Magenta TV (foto: T-Mobile)
Ochutnávky z Videotéky ve formě VOD kanálu přímo v programovém průvodci jsou mezi našimi zákazníky velmi oblíbené. Přidáním MAGENTA Music reagujeme na úspěch kanálů jako MAGENTA kino nebo dočasné Vánoční kino, které se v prosinci loňského roku umístily mezi top 10 nejsledovanějšími filmovými stanicemi1. Dětské kino je pak od svého spuštění v září 2025 vůbec nejsledovanějším obsahem pro děti v naší nabídce, a s dalšími VOD kanály počítáme i v budoucnu,“ dodává Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje společnosti T-Mobile.

Music Box Hits je moderní hudební stanice zaměřená na aktuální hity a videoklipy napříč žánry. Na své si přijdou fanoušci popové, elektronické, taneční, rockové, rapové i hip hopové scény. Oproti tomu stanice Music Box Dance cílí na fanoušky elektronické hudby a nabízí non-stop proud tanečních videoklipů ve stylu house, techno, trance a dalších EDM subžánrů. Music Box Classic pak přináší pečlivě vybranou kolekci popových a rockových klasik z 80., 90. let a počátku 21. století v tzv. „remasterované" Full HD kvalitě.​ Všechny tyto stanice vysílají nepřetržitě.



MAGENTA Music a Music Box Hits operátor nabídne v tarifech M Plus a vyšších, Music Box Dance a Music Box Classic pak v L Plus a vyšších.

Kanály Music Box provozuje česká společnost Music Box Television, která se rozhodla využít volné místo na trhu po uzavření hudebních kanálů MTV v závěru roku 2025.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:05 Gejzír
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: Hitlerův pád (2/2)
21:00 Otcové průmyslu (2/10)
21:30 Vzpoura zvířat (2/3)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (5)
21:35 Bachelor Česko II (16)
22:45 Kriminálka Las Vegas XIV (21)
kanál PRIMA 20:15 Ženská pomsta
22:05 Inkognito
23:10 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Kamarád do deště
21:50 Kojak: Osudná chyba
23:45 Dempsey a Makepeaceová (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcher: Moja sesternica, láska a ja
22:00 História chutí
23:00 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Dehesa - les rysa španielskeho
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (3)
21:25 Okres na severu (4)
22:30 Medicopter 117 (4)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook