Sobota, 10. ledna 2026

HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání

Televizní stanice HGTV končí na britském televizním trhu. A s tím i možnost příjmu této bezplatné stanice ze satelitu. Druhou změnou je přechod TLC z placeného vysílání na volné.

HGTV bude uzavřena

Mediální skupina Warner Bros. Discovery (WBD) provede v nejbližších dnech významné změny ve svém portfoliu lineárních kanálů na britském televizním trhu. V úterý 13. ledna 2026 bude uzavřena volně vysílaná televizní stanice HGTV včetně její verze s hodinovým časovým posunem HGTV +1. Pro satelitní diváky to znamená konec možnosti příjmu bezplatného signálu HGTV v anglickém jazyce. HGTV totiž vysílá v MPEG-2 v SD rozlišení (HGTV +1), respektive v MPEG-4 v SD rozlišení (HGTV) v irské verzi přes satelity Astra 2G, respektive Astra 2E v evropském paprsku, který je možné přijímat s parabolami malých rozměrů i v regionu střední Evropy.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Propagační materiály HGTV (foto: WBD)
Nutno zdůraznit, že HGTV a HGTV +1 skončí pouze na britském trhu. V České republice a na Slovensku program nadále zůstává a je dostupný jako placený kanál v nabídce vybraných televizních operátorů.

TLC jako neplacený kanál

Ve stejný den - tedy 13. ledna - se odehraje ještě jedna změna ve skupině WBD. Lifestylová stanice TLC přejde na volné ( FTA) vysílání. K dispozici bude jako TLC SD UK, TLC HD UK, tak i TLC +1. Verze TLC Ireland zůstane zakódovaná.

Tato změna na první pohled vypadá fantasticky pro všechny lovce volných stanic. Bohužel, program TLC ve všech variantách je šířen z britského paprsku družice Astra 2E. Příjem ve střední Evropě je tak problematický i s parabolami větších rozměrů. Lepší příjmové podmínky jsou směrem na britské ostrovy. V Česku jsou tedy nejlepší podmínky pro příjem tohoto vysílání v západních Čechách.

WBD s placenými kanály někde FTA

Skupina WBD provozuje některé své běžně placené kanály na vybraných trzích jako bezplatné programy. Například ve zmíněné Velké Británii je to končící HGTV, brzy volně tedy bude i TLC, dále poskytuje zdarma stanici Food Network či DMAX (a další programy jako Quest, Quest Red, Really). V sousedním Německu nabízí bez poplatků programy Eurosport 1, HGTV, DMAX či TLC. V Itálii pak Discovery Channel, DMAX, Food Network, HGTV, Discovery Turbo a dále Nove, Frisbee, Giallo, K2 a Real Time.

Provoz mezinárodně známých stanic WBD je na na těchto velkých trzích financován z reklam. Skupině to zároveň pomáhá propagovat své programy a služby i v televizních domácnostech, které nesledují placené služby.

technické parametry - TLC SD, TLC HD, TLC +1:

satelit: Astra 2E (28,2°E)
frekvence: 12,382 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29500
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
paprsek: britský (UK beam)

technické parametry - HGTV UK +1 (vysílání bude 13.1.2026 ukončeno!):

satelit: Astra 2G (28,2°E)
frekvence: 11,597 GHz
polarizace: vertikální
SR: 23000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
paprsek: evropský (EU beam)

technické parametry - HGTV Ireland (vysílání bude 13.1.2026 ukončeno!):



satelit: Astra 2E (28,2°E)
frekvence: 12,032 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29500
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
paprsek: evropský (EU beam)

redakce

komentáře čtenářů




