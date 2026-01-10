HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání

HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysíláníDNES! | Tisk | komentáře
Televizní stanice HGTV končí na britském televizním trhu. A s tím i možnost příjmu této bezplatné stanice ze satelitu. Druhou změnou je přechod TLC z placeného vysílání na volné.
▲ Obr č. 1 - Propagační materiály HGTV (foto: WBD)
Nutno zdůraznit, že HGTV a HGTV +1 skončí pouze na britském trhu. V České republice a na Slovensku program nadále zůstává a je dostupný jako placený kanál v nabídce vybraných televizních operátorů.
Tato změna na první pohled vypadá fantasticky pro všechny lovce volných stanic. Bohužel, program TLC ve všech variantách je šířen z britského paprsku družice Astra 2E. Příjem ve střední Evropě je tak problematický i s parabolami větších rozměrů. Lepší příjmové podmínky jsou směrem na britské ostrovy. V Česku jsou tedy nejlepší podmínky pro příjem tohoto vysílání v západních Čechách.
Provoz mezinárodně známých stanic WBD je na na těchto velkých trzích financován z reklam. Skupině to zároveň pomáhá propagovat své programy a služby i v televizních domácnostech, které nesledují placené služby.
technické parametry - TLC SD, TLC HD, TLC +1:
satelit: Astra 2E (28,2°E)
frekvence: 12,382 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29500
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
paprsek: britský (UK beam)
technické parametry - HGTV UK +1 (vysílání bude 13.1.2026 ukončeno!):
satelit: Astra 2G (28,2°E)
frekvence: 11,597 GHz
polarizace: vertikální
SR: 23000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
paprsek: evropský (EU beam)
technické parametry - HGTV Ireland (vysílání bude 13.1.2026 ukončeno!):
satelit: Astra 2E (28,2°E)
frekvence: 12,032 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29500
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
paprsek: evropský (EU beam)
