Čtvrtek, 8. ledna 2026, svátek má Čestmír

Provozovatel tv kanálů Šlágr chystá rozhlasovou stanici

Fanoušci televizních kanálů pod značkou Šlágr (Šláger) se mohou těšit na další rozšíření této mediální skupiny. Po televizních stanicích provozovatel chystá spuštění i rozhlasové stanice. Ta se bude jmenovat jednoduše Šlágr Radio.

Televizní stanice Šlágr Originál (Šláger Originál), Šlágr Muzika (Šláger Muzika) a programu Šlágr Premium (Šláger Premium), který se již často označuje krátkým názvem "Premium", jsou etablované televizní hudebně-teleshoppingové stanice. Cílí především na starší diváky, kterým přináší jejich oblíbené písničky. Diváci s televizními programy Šlágr (Šláger) mohou jak vstávat, relaxovat ale i usínat. Nyní budou mít možnost i se Šlágrem cestovat. Karel Peterka prostřednictvím společnosti Česká Muzika spol. s.r.o. usiluje u českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení vysílací licence pro digitální vysílání stanice Šlágr rádio.



RRTV se bude požadavkem subjektu zabývat na některém z příštích termínů zasedání. Pokud žadatel splní všechny nezbytné podmínky, získá licenci, která mu umožní usilovat o vysílací kapacitu v některé z nově vybudovaných sítí pro digitální pozemní rozhlasové vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting).

Vstup Šlágr rádia do DAB bude vítaný pro provozovatele daného multiplexu, kterého si provozovatel zvolí. Očekává se, že bude zvýšený zájem seniorů o digitální rozhlasové přijímače, což výrazně podpoří přechod Česka od původního analogového vysílání v pásmech VKV/FM, případně SV/AM na DAB. Samotné digitální rozhlasové vysílání svým posluchačům přinese vedle Šlágru i další tematicky zaměřené nové stanice, včetně známých programů z FM éteru.

