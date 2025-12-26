Quantcast
Pátek, 26. prosince 2025

Takhle MTV ještě neznáte. Od ledna zcela bez hudby

DNES! | Tisk | komentáře

Hudební a lifestylová televize pro mladé MTV změní v lednu svoji tvář. Z programového schématu zmizí veškeré hudební pořady - a to jak pásmo nočních videoklipů, tak i všechny záznamy koncertů. Zkrátka MTV bude bez hudby.

Kdo hledal více zábavy a reality show, najde je od ledna na upravené verzi MTV, která hudbu nahradí zmíněnými programovými žánry. MTV Global (dříve známá jako MTV Europe) začátkem ledna zapíše do televizní historie, kdy ze svého vysílání zcela vytěsnila hudbu. A právě hudba dala tehdy tvář MTV. Název MTV je totiž zkratkou Music Television.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Loga kanálů MTV v roce 2021. Ilustrační foto (foto: Paramount)
Z hlavního kanálu MTV postupně mizela hudba a vysílání se zaměřovalo více na reality show a zábavu. Kdo chtěl hudbu - především videoklipy - ten ji našel na tematických hudebních stanic MTV a VH1, které svým obsahem se zaměřily na jiné publikum. Značka VH1 postupně zanikla - programy VH1 a VH1 Classic byly rebrandovány do MTV, která se stala hlavní značkou tematických hudebních stanic, které diváci mohou posledních pár dní sledovat pod značkami MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV či MTV Live HD a také Nick Music.

Jenže tematické hudební stanice MTV budou na konci roku 2025 uzavřeny. Od ledna na hlavním programu MTV Global, který bude pokračovat, hudba nebude. Nejen diváci ale i interpreti mohou propagovat svoji hudební tvorbu na jiných (konkurenčních) programech. V Česku na dobře známých hudebních stanicích Óčko či mezinárodních kanálech Music Box, které vysílají již v Česku a na Slovensku a které mají zájem obsadit uvolněné místo na televizním trhu po zmíněných stanicích MTV.


obrázek



▲ Obr č. 2 - Příjem stanice MTV Dance v roce 2014. Archivní foto
Tehdejší MTV Europe byla divákům známá svými některými typickými pořady jako MTV European Top 20 (žebříček aktuálních klipů), 3 from 1 (tři klipy od jednoho interpreta / skupiny), Top 10 at Ten, Hit List UK (hitparády), Chill out zone či MTV Unplugged (živé koncertní vystoupení). Divákům po těchto relacích nyní zůstávají jen vzpomínky...

