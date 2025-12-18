Quantcast
Čtvrtek, 18. prosince 2025

TV Prima vrátila licenci na Prima PORT

DNES! | Tisk | komentáře

Nový kanál Prima PORT nebude. Společnost FTV Prima, která provozuje televizní kanály pod značkou Prima, se rozhodla vrátit obě licence na provoz stanice pod názvem Prima PORT. Zda se provozovatel k projektu někdy vrátí není jasné.

Připomeňme, že FTV Prima získala dvě vysílací licence pro provoz televizní stanice Prima PORT šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a zvláštními přenosovými systémy (internetem) dne 19. listopadu 2024. Tedy před více než rokem. FTV Prima obě licence vrátila 28. listopadu 2025. Informovala o tom Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) během 17. zasedání konaného 16. prosince 2025.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima (foto: Parabola.cz)
RRTV vzala na vědomí, že obě licence Prima PORT zanikly k 28. listopadu 2025 a vydala o tom provozovateli osvědčení.

Vrácení licencí je překvapivé - provozovatel měl se získáním obou licencí nemalé výdaje. Licence nezaparkoval a ani nevyužil pro jiný projekt.

Kanál Prima PORT měl být tematickým programem složený převážně z dramatické tvorby, a to seriálů a filmů různých žánrů zahraniční, zejména mimoevropské provenience.



Cílem stanice mělo být - kromě vysílání žánru, kterému se nevěnuje žádná ze stávajících stanic Primy - i obsazení volné kapacity v pozemním multiplexu, která má ještě volný prostor pro další stanice.

Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televize TV Prima a časově posunuté verze +1 (Prima +1) také ženský kanál Prima LOVE, mužský Prima COOL, filmový Prima MAX, dokumentární Prima ZOOM, program věnovaný krimi tématu Prima KRIMI, zpravodajský CNN Prima NEWS, retro program Prima STAR a stanici zaměřenou na reality show Prima SHOW. Další stanice PRIMA SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a Prima KRIMI SK nabízí divákům na Slovensku. Ve hře je spuštění další stanice pro slovenské diváky a Prima MAX SK.

redakce

komentáře čtenářů




