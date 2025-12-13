Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 13. prosince 2025, svátek má Lucie

Paramount urychlí uzavření stanic MTV

DNES! | Tisk | komentáře

Nezadržitelně se blíží konec tematických hudebních kanálů MTV. Uzavření se netýká jen českého a slovenského trhu. Programy skončí ve všech zemích, kde se doposud vysílají. Svůj osud má zpečetěn také zábavní kanál Paramount Network, jenž se vysílá jako volný program na českém trhu.

Společnost Paramount, která hudební stanice MTV a zábavní kanály Paramount Metwork provozuje, se rozhodla provést drastické škrty, které představují uzavření následujících mezinárodních hudebních stanic:

* MTV 80s
* MTV 90s
* MTV 00s
* MTV Hits
* club MTV
* MTV Live HD
* Nick Music

Dále provozovatel uzavře i zábavní kanály Paramount Network, které na některých trzích provozuje. Týká se to i České republiky, kde působí bezplatný zábavní kanál zaměřený na seriály a filmy pro děti a celou rodinu.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Vzpomínka na již zaniklý kanál MTV Music. Archivní foto
Za programy MTV se již provozu náhrada - české hudební stanice pod značkou Music Box. Společnost Music Box Television na českém a slovenském trhu již nabízí programy Music Box Hits, Music Box Dance a Music Box Classic, které svými názvy zcela či částečně již odkazují na původní tematické stanice MTV. Jako první je do své nabídky zařadil operátor OTT platformy Antik TV. S dalšími operátory probíhají intenzivní vyjednávání.

Za program Paramount Network není třeba složitě hledat náhradu. Divák může nabídku seriálů a filmů najít na stanicích skupin Nova či Prima, Televize Seznam nebo na programu Warner TV, který provozuje společnost Warner Bros. Discovery (WBD).

Konec všech stanic MTV byl původně naplánován na noc z 31.12.2025 na 1.1.2026. Společnost Paramount se rozhodla termín uzavření o den posunout. Programy tedy skončí již v noci z 30. na 31.12.2025. Důvodem posunu může být snaha zjednodušit operátorům situaci dřívějším vyřazením programů. Nutno podotknout, že stanice mohou z technických důvodů zmizet z nabídek operátorů ještě před vánočními svátky nebo mezi svátky. Samotné rozloučení a konec stanic MTV tak nemusí být k dispozici u všech operátorů.

Posledním pořadem na české verzi televizní stanice Paramount Network bude maraton stand-up zábavy Comedy Club. Maratón startuje deset minut před dvanáctou hodinou o Silvestra a skončí s příchodem Nového roku 2026.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Já, brácha a jméno Hrušínský
22:30 Proč bychom se nebavili, když nám Pánbůh archiv dal
kanál CT2 20:00 Statečné srdce
23:00 Hibernatus
00:20 Bohové a mýty staré Evropy
kanál NOVA 20:20 Možné je všechno!
22:00 Mistrovská úroveň
23:55 Vánoce naruby
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (16)
21:30 Bez lítosti (8)
22:30 Tom Clancy: Bez výčitek
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 4 (7)
21:20 Profesionálové 4 (8)
22:25 Hogo fogo homolka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:15 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni
20:35 Nanič chlapec
22:15 Odveta (6/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:30 Čas lásky a naděje
00:45 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook