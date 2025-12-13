Paramount urychlí uzavření stanic MTV

Paramount urychlí uzavření stanic MTVDNES! | Tisk | komentáře
Nezadržitelně se blíží konec tematických hudebních kanálů MTV. Uzavření se netýká jen českého a slovenského trhu. Programy skončí ve všech zemích, kde se doposud vysílají. Svůj osud má zpečetěn také zábavní kanál Paramount Network, jenž se vysílá jako volný program na českém trhu.
Společnost Paramount, která hudební stanice MTV a zábavní kanály Paramount Metwork provozuje, se rozhodla provést drastické škrty, které představují uzavření následujících mezinárodních hudebních stanic:
* MTV 80s
* MTV 90s
* MTV 00s
* MTV Hits
* club MTV
* MTV Live HD
* Nick Music
Dále provozovatel uzavře i zábavní kanály Paramount Network, které na některých trzích provozuje. Týká se to i České republiky, kde působí bezplatný zábavní kanál zaměřený na seriály a filmy pro děti a celou rodinu.
▲ Obr č. 1 - Vzpomínka na již zaniklý kanál MTV Music. Archivní foto
Za programy MTV se již provozu náhrada - české hudební stanice pod značkou Music Box. Společnost Music Box Television na českém a slovenském trhu již nabízí programy Music Box Hits, Music Box Dance a Music Box Classic, které svými názvy zcela či částečně již odkazují na původní tematické stanice MTV. Jako první je do své nabídky zařadil operátor OTT platformy Antik TV. S dalšími operátory probíhají intenzivní vyjednávání.
Za program Paramount Network není třeba složitě hledat náhradu. Divák může nabídku seriálů a filmů najít na stanicích skupin Nova či Prima, Televize Seznam nebo na programu Warner TV, který provozuje společnost Warner Bros. Discovery (WBD).
Konec všech stanic MTV byl původně naplánován na noc z 31.12.2025 na 1.1.2026. Společnost Paramount se rozhodla termín uzavření o den posunout. Programy tedy skončí již v noci z 30. na 31.12.2025. Důvodem posunu může být snaha zjednodušit operátorům situaci dřívějším vyřazením programů. Nutno podotknout, že stanice mohou z technických důvodů zmizet z nabídek operátorů ještě před vánočními svátky nebo mezi svátky. Samotné rozloučení a konec stanic MTV tak nemusí být k dispozici u všech operátorů.
Posledním pořadem na české verzi televizní stanice Paramount Network bude maraton stand-up zábavy Comedy Club. Maratón startuje deset minut před dvanáctou hodinou o Silvestra a skončí s příchodem Nového roku 2026.

