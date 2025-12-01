Quantcast
Rádio HEY vstoupilo do DAB sítě Play.cz

Další rozhlasová stanice přibyla do DAB multiplexu operátora Play.cz. Provozovatel zařadil do digitálního pozemního rozhlasového multiplexu (DAB) rozhlasovou stanici HEY Radio.

Radio HEY bylo do DAB multiplexu Play.cz zařazeno v pátek 28. listopadu 2025. Tímto krokem následovalo sesterské Rádio COLOR, které také významně rozšiřuje svoji dostupnost na klasickou pozemní anténu.


▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Stanice Rádio HEY vysílá s datovým tokem 64 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP-2A. Totožnou konfiguraci používá i pět zbývajících stanic v paketu Play.cz - tedy Rádio Relax, Classic Praha, Express FM, Slow Down Radio a COLOR Music Radio.

Rádio Hey přináší výběrový mix složený převážně z melodického roku, kvalitního rock&popu a to nejlepšího z 80. a 90. let minulého století až po současnost.



Stanice byla doposud dostupná posluchačům analogově - prostřednictvím sítě vysílačů v pásmu VKV/FM.

DAB multiplex Play.cz nabízí multiregionální pokrytí České republiky prostřednictvím regionálních DAB sítí R1, R5, R8, R10, R11 a R21. V současné době je v provozu 6 výkonných vysílačů Praha - město (Žižkov) na bloku 8B, Trutnov na bloku 10B, Ústí nad Labem na bloku 10C, České Budějovice - Kleť na bloku 11C, Brno na bloku 7A a Ostrava - Hošťálkovice na bloku 5A. V plánu jsou další vysílače, které zlepší pokrytí západních, severních a středních Čech, Zlínského a Olomouckého kraje.

