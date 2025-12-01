Rádio HEY vstoupilo do DAB sítě Play.cz

Rádio HEY vstoupilo do DAB sítě Play.czDNES! | Tisk | komentáře
Další rozhlasová stanice přibyla do DAB multiplexu operátora Play.cz. Provozovatel zařadil do digitálního pozemního rozhlasového multiplexu (DAB) rozhlasovou stanici HEY Radio.
Radio HEY bylo do DAB multiplexu Play.cz zařazeno v pátek 28. listopadu 2025. Tímto krokem následovalo sesterské Rádio COLOR, které také významně rozšiřuje svoji dostupnost na klasickou pozemní anténu.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Stanice Rádio HEY vysílá s datovým tokem 64 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP-2A. Totožnou konfiguraci používá i pět zbývajících stanic v paketu Play.cz - tedy Rádio Relax, Classic Praha, Express FM, Slow Down Radio a COLOR Music Radio.
Rádio Hey přináší výběrový mix složený převážně z melodického roku, kvalitního rock&popu a to nejlepšího z 80. a 90. let minulého století až po současnost.
Stanice byla doposud dostupná posluchačům analogově - prostřednictvím sítě vysílačů v pásmu VKV/FM.
DAB multiplex Play.cz nabízí multiregionální pokrytí České republiky prostřednictvím regionálních DAB sítí R1, R5, R8, R10, R11 a R21. V současné době je v provozu 6 výkonných vysílačů Praha - město (Žižkov) na bloku 8B, Trutnov na bloku 10B, Ústí nad Labem na bloku 10C, České Budějovice - Kleť na bloku 11C, Brno na bloku 7A a Ostrava - Hošťálkovice na bloku 5A. V plánu jsou další vysílače, které zlepší pokrytí západních, severních a středních Čech, Zlínského a Olomouckého kraje.
