Středa, 19. listopadu 2025, svátek má Alžběta

Color Music Radio v DAB multiplexu Play.cz

V pořadí pátá rozhlasová programová služba se objevila v DAB multiplexu operátora Play.cz - Color Music Radio. Dostupnost této rozhlasové stanice se tak významně rozšířila.

Color Music Radio s ohledem na omezené množství volných VKV/FM kmitočtů vysílá analogově z vysílačů Praha, Brno, Karlovy Vary, Opava, Znojmo, Český Krumlov, České Budějovice a Liberec. Stanice doposud vysílala také regionálně prostřednictvím vlastního DAB multiplexu COLOR DAB+ z vysílačů Praha, Benešov a České Budějovice a některých vysílačů Fiera Touch. Se vstupem do konkurenční DAB sítě Play.cz se program dostává k dalším posluchačům.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Stanice Color Music Radio vysílá s datovým tokem 64 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP 2-A. Totožnou konfiguraci používají i ostatní čtyři rozhlasové stanice v DAB síti Play.cz - tedy Clasic Praha, Express FM, Rádio Relax a Slow Down Radio.



Color Music Radio nabízí "barevný" mix hudby - funk, soul, r&b, a další hudební styly. A také to nejlepší z 80. a 90. let minulého století. Cílovou skupinou stanice jsou posluchači ve věku od 25 do 40 let. Rádio poslouchají především středoškoláci, vysokoškoláci a lidé v produktivním věku.

DAB multiplex Play.cz nabízí multiregionální pokrytí České republiky prostřednictvím regionálních DAB sítí R1, R5, R8, R10, R11 a R21. V současné době je v provozu 6 výkonných vysílačů Praha - město (Žižkov) na bloku 8B, Trutnov na bloku 10B, Ústí nad Labem na bloku 10C, České Budějovice - Kleť na bloku 11C, Brno na bloku 7A a Ostrava - Hošťálkovice na bloku 5A. V plánu jsou další vysílače, které zlepší pokrytí západních, severních a středních Čech, Zlínského a Olomouckého kraje.

