Úterý, 18. listopadu 2025

ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD

Německá veřejnoprávní televize ZDF v souladu s dřívějším oznámením ukončila satelitní SD distribuci svých programů. Vysílání stanic ZDF je nyní možné přijímat přes satelit v lepší technické kvalitě - v HD.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Informace vysílané místo programů skupiny ZDF, slide č. 1
ZDF, podobně jako dříve sesterská veřejnoprávní televize ARD, se rozhodla ukončit paralelní satelitní SD a HD distribuci. Od 18.11.2025 jsou na původních programových slotech SD programů ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat a KiKa (KinderKanal) vysílány praktické informace o ukončení SD distribuce.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Informace vysílané místo programů skupiny ZDF, slide č. 2
Toto informační vysílání v německém jazyce se skládá ze 3 slidů. Diváky informuje, že vysílání uvedených programů v SD skončilo a své programy mohou sledovat ze satelitu i nadále v HD. Uvedena je i webová stránka, kde najde divák patřičné informace, včetně čísla telefonické podpory. Informace jsou poskytovány i ve zvukové podobě.

Programy ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat a KiKa (KinderKanal) využívaly pro svoji SD distribuci kapacitu na satelitu Astra 1P (19,2°E), na kmitočtu 11,954 GHz s horizontální polarizací. Textová informace o ukončení SD se zde bude vysílat několik dní. Poté bude transpondér uvolněn pro jiné využití. Zatím není známo, zda i v tomto případě se menší komerční televize chopí příležitosti a budou mít o tuto kapacitu speciálně zájem s ohledem na skutečnost, že řada diváků má tuto frekvenci naladěnou a snáze tak mohou získat své první diváky. Tuto strategii využily některé stanice při dřívějším vypínání stanic ARD.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Informace vysílané místo programů skupiny ZDF, slide č. 3
Výše popisovaných pět stanic z distribuce ZDF (ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat a KiKa) je možné z Astry přijímat v HD rozlišení ze dvou multiplexů - na freq. 11,347 a 11,362 GHz. Vysílání je nadále poskytováno zdarma ( FTA) a ve střední Evropě je možné přijímat s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm).

technické parametry - ZDFinfo HD, 3sat HD, KiKa HD:


satelit: Astra 1P (19,2°E)
frekvence: 11,347 GHz
polarizace: vertikální
SR: 22000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

technické parametry - ZDF HD, ZDFneo HD:


satelit: Astra 1P (19,2°E)


frekvence: 11,362 GHz
polarizace: horizontální
SR: 22000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

K ukončení SD distribuce podle veřejnoprávních vysílatelů ARD a ZDF nastal správný čas. Zastaralé SD vysílání přijímalo minimum diváků, většina z nich sledovala stanice již v HD. Navíc ukončením SD distribuce veřejnoprávní broadcaster ušetří nemalé prostředky za šíření svých programů.

redakce

komentáře čtenářů




