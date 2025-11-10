Quantcast
Pondělí, 10. listopadu 2025

Slow Down Radio v DAB síti Play.cz

Zbrusu nová rozhlasová stanice vstupuje do českého éteru. Digitální pozemní rozhlasové vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) se rozšířilo o novou stanici Slow Down Radio.

Slow Down Radio vysílá s datovým tokem 64 kbit/s v audio kodeku AAC. Ochrana chyb je nastavena na EEP 2-A. Stejné parametry mají i dříve zařazené stanice do této sítě - Rádio Relax, Classic Praha a Expres FM.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Licenci pro rozhlasovou stanici Slow Down Radio získala stejnojmenná pražská společnost na 8 let od českého regulátora médií dne 23. září 2025.

Podle licence se bude jednat o celoplošně vysílanou stanici na území České republiky vysílanou v českém jazyce. Rozhlasová programová služba se zaměří na menšinové hudební žánry jako je soul, jazz, funk či hip-hop.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Logo stanice Slow Down Radio (foto: Slow Down Radio)


Stanici Slow Down Radio je možné přijímat jak z DAB+ sítě Play.cz, tak prostřednictvím živého streamu na internetu.

DAB multiplex Play.cz nabízí multiregionální pokrytí České republiky prostřednictvím regionálních DAB sítí R1, R5, R8, R10, R11 a R21. V současné době je v provozu 6 výkonných vysílačů Praha - město (Žižkov) na bloku 8B, Trutnov na bloku 10B, Ústí nad Labem - Vaňov na bloku 10C, České Budějovice - Kleť na bloku 11C, Brno - Hády na bloku 7A a Ostrava - Hošťálkovice na bloku 5A. V plánu jsou další vysílače, které zlepší pokrytí západních, severních a středních Čech, Zlínského a Olomouckého kraje.

