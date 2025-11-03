Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold

Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova GoldDNES! | Tisk | komentáře
I pod původní značkou Nova Gold se vysílalo velké množství seriálů s tímto zaměřením. Nový brand stanice podpoří to, co již provozovatel svým divákům nabízí.
Propagační kampaňNova Krimi přichází s novým logem, vizuální identitou a claimem "Vše do sebe zapadá. Změnu doprovází rozsáhlá imagová kampaň, která se objevuje v metru, rádiu, tisku, digitálu, na sociálních sítích i v čekárnách u lékařů. Hlasem stanice se stávají herci Dana Černá a Marek Holý.
Nová identita, jasný vizuální stylNové logo a vizuální identita Nova Krimi pracuje s motivem čtverce a s hnědými a béžovými tóny. Ideový princip vychází z motivu rituálů - opakovaných momentů, které přinášejí klid a známý rytmus.
Nova Krimi - místo pro osvědčené příběhyStanice se zaměří na osvědčený program. „
Nova Krimi rozšiřuje prostor pro diváky tolik žádané detektivní příběhy. Na obrazovce se znovu potkají s oblíbenými detektivy ze seriálu Columbo, Mentalista, Můj přítel Monk a Inspektor George Gently, Myšlenky zločince nebo Kriminálka Las Vegas. Každý z nich má svou osvědčenou metodu a své rituály, díky nimž vše do sebe zapadá a případ se zdárně vyřeší,“ objasňuje Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova. Právě motiv rituálů spojuje svět detektivů a jejich publika. I diváci Nova Krimi mají své zvyky při sledování oblíbených seriálů.
Kde je možné Nova Krimi naladit?Stanice Nova Krimi je dostupná v SD nebo v HD rozlišení v nabídkách všech televizních operátorů na území České republiky a to na všech typech distribučních platforem - tedy v pozemním vysílání (DVB-T2), na satelitu (DTH), internetových platformách (IPTV a OTT) a kabelových sítích.
