Pondělí, 3. listopadu 2025, svátek má Hubert

Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold

Na českém televizním trhu dnes ráno došlo k významné změně. Komerční skupina Nova nahradila původní stanici Nova Gold novým programem Nova Krimi. Jak již název napovídá, program se zaměřuje na seriály s kriminální tematikou.

I pod původní značkou Nova Gold se vysílalo velké množství seriálů s tímto zaměřením. Nový brand stanice podpoří to, co již provozovatel svým divákům nabízí.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Propagační materiál Nova Krimi (foto: TV Nova)

Propagační kampaň

Nova Krimi přichází s novým logem, vizuální identitou a claimem "Vše do sebe zapadá. Změnu doprovází rozsáhlá imagová kampaň, která se objevuje v metru, rádiu, tisku, digitálu, na sociálních sítích i v čekárnách u lékařů. Hlasem stanice se stávají herci Dana Černá a Marek Holý.

Nová identita, jasný vizuální styl

Nové logo a vizuální identita Nova Krimi pracuje s motivem čtverce a s hnědými a béžovými tóny. Ideový princip vychází z motivu rituálů - opakovaných momentů, které přinášejí klid a známý rytmus.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Logo stanice Nova Krimi (foto: TV Nova)
Na vývoji a následném rozpracování vizuálu se společně s TV Nova podílela agentura BrandMark.



Nova Krimi - místo pro osvědčené příběhy

Stanice se zaměří na osvědčený program. „Nova Krimi rozšiřuje prostor pro diváky tolik žádané detektivní příběhy. Na obrazovce se znovu potkají s oblíbenými detektivy ze seriálu Columbo, Mentalista, Můj přítel Monk a Inspektor George Gently, Myšlenky zločince nebo Kriminálka Las Vegas. Každý z nich má svou osvědčenou metodu a své rituály, díky nimž vše do sebe zapadá a případ se zdárně vyřeší,“ objasňuje Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova. Právě motiv rituálů spojuje svět detektivů a jejich publika. I diváci Nova Krimi mají své zvyky při sledování oblíbených seriálů.

Nova Krimi chce oslovit nové diváky a zároveň přirozeně navazuje na současné publikum dřívější stanice Nova Gold.

Kde je možné Nova Krimi naladit?

Stanice Nova Krimi je dostupná v SD nebo v HD rozlišení v nabídkách všech televizních operátorů na území České republiky a to na všech typech distribučních platforem - tedy v pozemním vysílání (DVB-T2), na satelitu (DTH), internetových platformách (IPTV a OTT) a kabelových sítích.

Program Nova Krimi je k dispozici na původní pozici, kde vysílala Nova Gold. Prakticky tak není třeba spouštět nové vyhledávání. Stačí si v channel listu najít pozici, kde byla dříve stanice Nova Gold.

redakce

komentáře čtenářů




