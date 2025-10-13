Quantcast
Pondělí, 13. října 2025

Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály

Na televizním trhu se chystá významná změna, o které se již neoficiálně hovoří od léta letošního roku. Oficiálně až nyní provozovatel stanic MTV potvrdil, že chystá uzavření svých žánrových stanic MTV.

V roce 1981 v USA odstartovala hudební televize MTV, která způsobila revoluci v hudebním průmyslu. Místo několika pořadů na různých stanicích diváci získali vlastní televizní stanici, která je zcela zaměřena na hudbu. Postupem času se MTV dostalo i za hranice USA.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Vzpomínka na VH1 Classic. Archivní foto
Na konci 90. let minulého století odstartovaly v Evropě žánrové stanice pod značkami MTV a VH1. K divákům ve vedle původního programu MTV Europe v Evropě dostaly další stanice jako MTV Base, MTV Extra, VH1 a VH1 Classic. Staly se součástí rozvíjející multikanálové nabídky MTV Networks jako odpověď na rostoucí požadavky televizních diváků, kteří hledali hudbu různého žánru a také jako reakce na rozvoj digitálního vysílání, které nabídlo další kapacitu pro rozšíření nabídky o další stanice.

Programová nabídka MTV Networks se postupně přizpůsobovala, některé stanice byly postupně nahrazeny MTV Dance, MTV Rocks či MTV Classic. V současné době společnost Paramount nabízí v Česku a na Slovensku následující kanály pod značkou MTV: club MTV, MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s a MTV Live HD. Všechny tyto stanice na konci tohoto roku skončí. Ve střední Evropě budou uzavřeny i další stanice provozovatele - Comedy Central Extra, Paramount Network, NickMusic a TeenNick.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Vzpomínka na MTV Rocks. Archivní foto
Z lineárních programů zachová provozovatel hlavní stanici MTV Europe, která se zaměří na reality show a zábavní pořady.



Důvodem uzavření stanic MTV je probíhající restrukturalizace v Paramountu, jejímž cílem je snížit náklady napříč globálním portfoliem až o 500 milionů dolarů. V rámci redukce nákladů je plán uzavřít všechny hudební stanice MTV, protože ztrácejí diváky. Ti stále ve větší míře vyhledávají hudbu na internetu (YouTube či audio platformách).


obrázek

▲ Obr č. 3 - Vzpomínka na MTV Music. Archivní foto
Přímá náhrada za hudební stanice MTV u nás nebude. Diváci mohou ale sledovat ostatní programy, které jsou u televizních operátorů k dispozici jako jsou stanice skupin Óčko či Stingray. Na satelitu mohou diváci sledovat řadu dalších programů jako jsou programy NOW 70s, NOW 80s, NOW 90s & 00s, NOW Rock, Clubland TV, Magic TV či The Voice.

zdroj: Digital Fernsehen, BBC

redakce

