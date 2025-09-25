Pět nových licencí pro DAB vysílání

Quantcast
Na území České republiky mohou prostřednictvím pozemního digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) šířit své vysílání další stanice. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV.

RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém poslednín 13. zasedání konaného 23. září 2025 rozhodla vyjít vstříc dalším žadatelům o DAB vysílání a to jak pro stávající hráče z analogového vysílání v pásmu VKV/FM, tak i pro nové projekty.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)

EDU Rádio pro Prahu a střední Čechy

Společnost EDU Rádio s.r.o. získala licenci pro digitální rozhlasové vysílání stejnojmenného programu (EDU Rádio) s územním rozsahem Praha a Středočeský kraj. Licence byla projektu udělena na dobu 8 let.

Slow Down Radio

Na českém trhu může fungovat další zbrusu nová rozhlasová stanice. Společnost Slow Down Radio s.r.o. obdržela licenci pro DAB vysílání pro program Slow Down Radio pro celé území České republiky. Licence platí 8 let.

Rádio Bonton a Evropa 2 celoplošně

Na celém území České republiky může v DAB nyní vysílat Rádio Bonton, které doposud vysílalo analogově v pásmu VKV/FM jen lokálně. Společnost Radio Bonton totiž získala vysílací licenci pro pozemní digitální rozhlasové vysílání (DAB), kde již nyní vysílá jako převzatý program v rámci DAB sítě společnosti České Radiokomunikace. I tato licence platí 8 let.

Podobně celoplošně může v DAB nyní vysílat i Evropa 2, která na VKV/FM má multiregionální dosah. Společnost Evropa 2, s.r.o. obdržela licenci pro digitální pozemní rozhlasové vysílání programu Evropa 2. I v tomto případě se již program v DAB vysílá jako převzatý program. Nyní bude provozovatel vlastnit licenci přímo na digitální rozhlasové vysílání. Licence je platná 8 let.



Frekvence 1

Licenci na celoplošné digitální pozemní rozhlasové vysílání získala také společnost Frekvence 1, a.s. pro svůj celoplošně vysílaný program Frekvence 1 na VKV/FM. Stanice je již součástí DAB multiplexu Českých Radiokomunikací. Licence platí 8 let.

Digitální rozhlasové vysílání se v Česku rozšiřuje. V letošním roce odstartovaly dvě celoplošné DAB sítě pro privátní stanice. Vedle toho je v provozu 27 regionálních sítí. DAB multiplexy nabízejí dostatek prostoru pro stávající hráče z pásma VKV/FM, stejně tak i pro zcela nové subjekty s projekty se kterými se budou ucházet o přízeň posluchačů.

